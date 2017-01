De acordo com as primeiras informações, o jovem de 17 anos, foi morto por disparo de arma de fogo. A vítima foi identifica por Jeferson Vieira. A Polícia Civil encontra-se no local para averiguar as circunstancias em que o crime possivelmente aconteceu. Equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado para realizar a remoção do cadaver, bem como realizar o levantamento de local de crime.

RG 15 / O Impacto