Secretaria de Saúde lança campanha Janeiro Branco

Abertura será nesta sexta, no auditório do IESPES e abordará sobre a saúde mental.

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza nesta sexta-feira (20) e sábado (21), a campanha Janeiro Branco. O evento vai debater e difundir uma reflexão sobre a saúde mental, abordando o tema “Quem cuida da mente, cuida da vida”.

A campanha quer chamar a atenção da sociedade para o assunto, minimizar tabus, preconceitos e incentivar a busca de terapias psicossociais, além de intensificar as ações educativas e preventivas sobre a saúde mental.

A abertura está marcada para as 14h no auditório do Instituto Esperança de Ensino Superior (Iespes).

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Semsa