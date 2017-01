Polícia investiga assalto a residência de empresário em Santarém

Residência de cor amarela [foto] onde o assaltante fez a família refém.

O caso aconteceu na manhã deste sábado(21), na Avenida Irurá, bairro Aparecida, próximo ao antigo campo do América. Uma família teve a casa invadida por bandidos e foram mantidos reféns por alguns minutos. Porém assaltantes conseguiram fugir antes da chegada da PM.

De acordo com uma da vítimas, o empresário Rodrigo Santana, era por volta de 8h, quando ele foi avisado por um vizinho que bandidos tinham invadido a sua residência. De imediato ele foi até a casa e chegando lá também foi rendido pelo bandido que estava de posse de uma arma de fogo. Rodrigo relata que o assaltante falava ao telefone com seus comparsas. avisado da chegada policia, ele fugiu, fazendo reféns o empresário e sua mãe. a fuga foi realizada no veículo do empresário. Ainda segundo a vítima, o bandido obrigou que eles o levassem até a avenida Moaçara, onde já havia um comparsa aguardando para dar continuidade na fuga.

A policia está realizando o trabalho de campo no sentido de localizar a quadrilha que está agindo no município.

RG 15 / O Impacto