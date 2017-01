Prefeitura embarca livros didáticos para a região do Lago Grande

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), embarca, na próxima segunda-feira (23), volumes de livros didáticos que serão utilizados no ano letivo de 2017 na região do Lago Grande. O embarque inicia às 8h e a saída da embarcação do Porto do Candinho, no Mapiri, está programada para às 12h.

Ao todo, 84 escolas de ensino fundamental serão contempladas com os livros didáticos que são encaminhados ao município de Santarém pelo Ministério da Educação (MEC). A logística de distribuição dos livros didáticos é coordenada pela Divisão de Atendimento ao Educando (DAE) e quatro servidores do quadro da Semed seguirão na embarcação para acompanhar a entrega dos livros nas escolas.

Na quinta-feira (19), a distribuição de livros aconteceu na região de Planalto da Santarém-Cuiabá, com atendimento de 7 escolas. E nesta sexta-feira (20), foi a vez de 18 unidades escolares da região do Eixo Forte receberem os volumes de livros didáticos que contemplarão alunos do 1º ao 9º ano.

Para a próxima terça-feira (24), está programada a distribuição de livros para as escolas localizadas na região de Planalto da rodovia Santarém-Curuá-Una.

De acordo com Vanda Maia, coordenadora da Divisão de Atendimento ao Educando, os livros de 1º ao 3º ano não são reutilizáveis, portanto podem ficar com os alunos ao final do ano letivo. Já os livros do 4º ao 9º ano devem ser devolvidos ao final do ciclo para serem reutilizados no ano seguinte, conforme orientação do MEC.

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPA DE INAUGURAÇÃO DA CASA AZUL

Foi inaugurada na sexta-feira (20) a instituição filantrópica Casa Azul, situada na Rua B, S/N, bairro Nova República. A unidade funciona no antigo prédio da Escola Estadual Olindo Neves, cedido pela 5ª Unidade Regional de Ensino de Santarém. O imóvel foi reformado para atender crianças autistas. A secretária municipal de Educação, Marluce de Pinho, prestigiou a inauguração.

“É uma felicidade participar desse momento, pois a Casa Azul é uma instituição que tem como filosofia praticar o bem. Esse é um espaço que vai trazer muitos benefícios para nosso município, principalmente no cuidado das nossas crianças autistas”, declarou a secretária.

De acordo com o coordenador administrativo, Marlon Azevedo, a unidade foi toda revitalizada e recebeu novos equipamentos, tudo para garantir um bom serviço e comodidade às famílias. “Inicialmente, pretendemos atender entre 80 a 100 famílias. Vamos contar, também, com 50 profissionais voluntários, entre eles: nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, assistentes sociais e educadores físicos”, afirmou.

A partir de segunda-feira, (23), já estarão abertas as inscrições para as famílias que tiverem interesse em cadastrar crianças na instituição. Após isso, será feita uma triagem e os serviços começam a funcionar no mês de março.

A solenidade contou com a presença de vereadores, representantes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), do Conselho Comunitário da grande área da Nova República, pais e voluntários.

USO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA CIDADE É TEMA DE REUNIÃO

Equipes que utilizam os espaços esportivos do Parque da Cidade e as que desejam utilizar quadras e campos em 2017 participam de uma reunião, na noite de sexta-feira (20), com a secretária municipal de Educação, professora Marluce Pinho e o coordenador do Núcleo de Esporte e Lazer, José Maria Lira. O encontro terá início às 19h, no Malocão do Parque.

O objetivo principal da reunião, segundo José Maria Lira, é a organização dos horários, para que não haja conflitos entre as equipes que praticam atividades esportivas na quadra de areia, quadra de piso, campo da Seminfra, Campo do Parque e Malocão.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS