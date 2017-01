Vitrine social – Style News

** Chá-bar de Rostand Malheiros e Cleicyane: Foi realizado, sábado, dia 14, o Chá- bar de Rostand Malheiros e Cleicyane Machado, tendo como ambiente o Bistrô Paraense, que contou com presenças de amigos e familiares. O casamento será em breve.

** Parabenizamos os aniversariantes de destaque: Suellen Colares, Alessandre Zeli, Ray Maciel, Gina do Valle, Bárbara Rufino, Alberta Riker, Zenilda Bernardes, Thompson Mota.

** A musa do Carimbó, Dona Onete, já está gravando seu primeiro DVD da carreira, em Belém, no Teatro Margarida Schivasappa.

** O Brasil ocupa o quarto lugar no ranking de maior mercado de Cervejas Artesanais do mundo. No Brasil há muita fabricação de cervejas artesanais como em Belém, Florianópolis e Porto Alegre.

** Na gastronomia um prato muito apreciado é a maniçoba de mariscos, já encontrado em muito restaurantes, em Belém.

** O filme paraense “Órfãos” estará sendo exibido no Festival de Cinema de Berlim.

** A ONU declarou 2017 como Ano Internacional de Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. O objetivo maior é uma melhor compreensão entre os povos para um mundo melhor.

** Depois de um cruzeiro pelos Estados Unidos retornaram Ribamar e Hélia Portela, Carlos e Cibele Costa com os filhos.

** O jogador português Cristiano Ronaldo além de ser escolhido o melhor jogador pela Fifa, em 2016, e pela quarta vez consecutiva, arrebatou o título do homem mais elegante do mundo.

** Paulo e Socorro Lisboa festejaram 53 anos de feliz matrimônio. Eles que estão afivelando as malas para o Carnaval no Rio de Janeiro e torcer pela Beija-Flor.

** Curtindo uns dias em Santarém, “from” Campinas, a sempre alegre e bem com a vida, Sônia Reça com o esposo, Manoel Alves.

** Posse ACES: Em uma noite festiva e galante foram empossadas as novas mesas diretoras para o biênio 2017-2018, da Associação Comercial e Empresarial de Santarém, que tem como presidente o engenheiro Roberto Branco; O Conselho da Mulher Empresária será presidido por Helena Esber; no Conselho de Jovens Empresários, Márcio Figarela.

** 15 anos: As gêmeas Vitória e Cícele Freitas Peres, filhas de Quirino e Norlem Samara de Freitas Peres, festejarão, em grande estilo, dia 11 de fevereiro, às 21h30, a chegada de seus 15 anos, tendo como ambiente o salão nobre do Centro Recreativo. Dia 10 de fevereiro, às 19h30, será realizada Missa em Ação de Graças, na Igreja Nossa Senhora das Graças.

** O colunista Odilson Rocha estará completando 15 anos como Colunista Social. Ganhará comemoração.

** Será no dia 4 de março, às 19 horas, no Auditório da OAB, o “Café Literário”, promoção da OAB/Santarém, tendo à frente o presidente Ubirajara Bentes e sua Comissão de Eventos (advogados Jorge Serique, Lúcia Fernandes e Clenildo Jr). Os convidados serão a advogada e escritora Paula Maciel (santarena, residente em Belém), o poeta e romancista Neucivaldo Moreira, o bioquímico e escritor Sérgio Furtado. Será uma boa conversa com o público e sessão de autógrafos. Agende!

** Registramos com pesar os falecimentos das amigas Dely Nathalia Macedo e Zulmira Azevedo que muito contribuíram na sociedade santarena, deixando um legado de sabedoria, religiosidade e profissionalismo. Descansem em paz!

Por: Jorge Serique