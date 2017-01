Taxista é acusado de homicídio passional

A Policia Civil investiga a morte do homem identificado como Francisco da Silva Dias que aconteceu na madrugada deste domingo, 22, em um bar localizado na esquina da Avenida Muiraquitã com Travessa Hilda Mota, no bairro da Cohab.

De acordo com informações a vítima foi morta com um golpe de faca, desferido pelo taxista identificado como David que é ex-marido da proprietária do bar, Rosilene.

O golpe fatal atingiu a região do tórax de Francisco que veio a óbito ainda no local. O taxista acusado está foragido, ele é proprietário de veículo da marca Chevrolet Cobalt, cor prata. A polícia solicita apoio para localizar o acusado, qualquer informação sobre o paradeiro do mesmo ligar para 190.

RG 15