Agremiação Atleta do Futuro faz avaliação positiva de 2016

Técnico Joacir Moura e seu auxiliar José Claudiney estão à frente do projeto.

O final de semana vai ser de celebração no Centro de Treinamento da Agremiação Atleta do Futuro, que fica localizado no km 14, da Rodovia Estadual Santarém/Curuá-Una. É que na quinta-feira (19) a entidade completou 1 ano de fundação. No entanto, a comemoração acontecerá no sábado (21). E um grande evento reunirá os patrocinadores, parceiros, jogadores e seus familiares, que festejarão essa importante data.

Para realizar uma avaliação do caminho percorrido até aqui, e falar um pouco sobre o planejamento para 2017, esteve na redação do Jornal O Impacto, um dos coordenadores e auxiliar técnico da Agremiação Atleta do Futuro, Claudiney Barbosa.

De acordo com Barbosa, as atividades desenvolvidos no decorrer de 2016, tiveram resultados positivos, principalmente, quando é levado em consideração a boa participação da equipe na Copa 2 de Julho, que aconteceu no estado da Bahia, e também o número de atletas que foram revelados na entidade, e que hoje estão trabalhando em grande equipes do futebol nacional.

“Nossa avaliação é positiva. Todo o planejamento foi executado. Realizamos a pré-temporada nos municípios pequenos da região. Hoje nós estamos com atletas contratados por clubes de outros estados do País. Temos atletas campeões na categoria sub-15, sub-17 e sub-20, que foram lá para fora. Temos hoje um atleta com 16 anos que está no elenco profissional do São Francisco. Então, nos sentimos realizados ao darmos oportunidades para esses garotos, e depois olhar que eles estão dando fruto para o projeto. Atualmente temos jogadores no Atlético Paranaense, no Atlético Goianiense e no time do Mogi Mirim”, avaliou Claudiney.

Segundo o auxiliar técnico, o ano passado foi de muito trabalho, porém, ficará marcado pela aprendizagem. “Foi um ano onde aprendemos bastante, no entanto, foi um período onde também conseguimos o apoio de muitos parceiros. Aproveitamos o espaço para agradecer nossos patrocinadores, que contribuíram, tais como: a Viação Ouro e Prata, Academia Via Atlética e o Jornal O Impacto. Também agradecemos os pais dos atletas que são os nossos grandes patrocinadores. E por eles e nossos parceiros que Agremiação Atleta do Futuro se concretizou”, diz Barbosa.

Para o ano que se inicia o desportista garante que terá novidade nos trabalhos efetivados pela entidade. Porém, o foco continuará o mesmo. “Em 2017 iniciaremos um novo modelo, uma nova competição para ser realizada lá fora. Já iniciamos a pré-temporada no dia 02 de janeiro, para conseguirmos alcançar bons resultados na Copa 2 de Julho de 2017, que acontecerá na Bahia. Informamos que ainda temos espaço no time, o elenco não está fechado, e aqueles que queiram se inscrever, basta procurar-nos na Academia Via Atlética”, finalizou Claudiney Barbosa.

Saiba mais: Estabelecer por meio do esporte um elo de transformação, inovação e conscientização, ampliando o desenvolvimento sociocultural, com fim de oportunizar uma realização profissional, seja na sua formação humana de caráter social ou a de um atleta de alto rendimento, é o principal objetivo da Agremiação Atleta do Futuro de Santarém. O Jornal O Impacto está apoiando está iniciativa, que com muita seriedade e dedicação está dando oportunidade aos jovens santarenos e da região oeste do Pará. Entre os resultados já obtidos, está a participação da equipe em uma competição de nível nacional, que contou com a presença de equipes de bases, de grandes times do Brasil. Outra conquista foi a ida de sete atletas para compor as categorias de base de times como: Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e do Grêmio. Para Joacir Moura, técnico profissional de futebol, – que inclusive já comandou a equipe do São Francisco -, atualmente comanda a iniciativa, “o projeto veio para ocupar uma lacuna muito grande na região, que é profissionalizar os atendimentos aos atletas de base, dando assim, a oportunidade para que eles tenham acesso aos grandes clubes do futebol brasileiro”.

Por: Edmundo Baía Júnior

Fonte: RG 15/O Impacto