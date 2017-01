Detentos fazem motim em Salinópolis

Um motim foi registrado na manhã desta segunda-feira (23) no presídio de Salinópolis, região nordeste do Pará. De acordo com a polícia militar de Capanema, viaturas de Capanema e Salinas foram deslocadas para o presídio, onde foi feita uma revista geral nas celas.

Segundo a polícia não houve confronto e a situação já foi contornada.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) confirmou, através de nota, uma alteração no Centro de Recuperação Regional de Salinópolis (CRRSAL). De acordo com a nota, por volta das 6h00, durante a entrega do café da manhã, detentos tentaram tomar como refém um agente penitenciário. A ação foi frustrada com apoio de outros agentes prisionais. Os internos danificaram partes das celas do pavilhão carcerário. A situação foi controlada por volta das 9h30 da manhã com a chegada do grupo tático operacional da PM.

A Susipe informou ainda que o tumulto teria sido ocasionado por reivindicação dos presos quanto à celeridade processual. A unidade prisional passou por uma revista estrutural e uma equipe da Diretoria de Logística e Infraestrutura da Susipe já seguiu para o local para realizar os reparos. A Diretoria de Administração Penitenciaria da Susipe deve transferir 11 internos para cumprimento de medida disciplinar em outros centros de detenção do Estado. Não houve mortes ou fuga de presos.

Fonte: DOL