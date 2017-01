Escolas que participaram do ABC da Energia recebem premiação

O uso seguro e sustentável de energia foi tema da Redação

Na terceira edição, o projeto teve como tema o “Uso Seguro, Racional e Sustentável da Energia Elétrica”. Alunos do 5º ao 9º ano, matriculados na rede pública de ensino participaram do concurso que estimulou a produção textual dos alunos, além de envolver a comunidade escolar sobre o uso responsável da energia elétrica.

As escolas contempladas participaram de três etapas que contabilizaram pontos para a escolha da escola vencedora, nos meses de outubro e novembro, de 2016.

De acordo com o Executivo de Relacionamento da Celpa, Gilliard Vaz, o trabalho foi desenvolvido de forma coletiva, estimulando também o envolvimento com toda a comunidade escolar, alunos e famílias.

Participaram do concurso estudantes das escolas públicas Sofia Imbiriba, Maria Uchôa, Maria Amália e Romana Leal.

De acordo com a Analista de Responsabilidade Social da Celpa, Michele Miranda, a novidade desta edição é que, além do aluno premiado com a melhor redação, o professor responsável também vai ganhar um notebook, como incentivo. A seleção foi realizada em dezembro e a premiação será entregue na manhã desta terça-feira, 24, às 08h, na Subestação Santarém. A Premiação contará com a presença do presidente da Celpa, Nonato Castro.

1º Lugar– Lorrancley Sousa Lima- Escola Maria Uchoa, do 8° Ano, 14 anos de idade

2º Lugar– Alana Sá da Silva- Escola Maria Amália de Queiroz, 9° Ano, 15 anos

3° lugar – Lara Keiry de Almeida Silva- Escola Romana Leal, 14 anos, 9° ano.

A professora de Língua de Portuguesa Elisângela Coelho, da Escola Maria Uchôa, ganhou o notebook.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Celpa