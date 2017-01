Moradores da Rua Cruzeiro do Norte sofrem com alagamentos

Bairros como: Santarenzinho, Maracanã, Floresta e Nova República registram prejuízos para população.

A chuva que atinge Santarém na manhã de segunda-feira (23), causou transtornos aos moradores que residem na periferia da cidade. Sem ter a devida a atenção do poder público, alguns problemas existentes acabam por se agravar. Como é o caso da Rua Cruzeiro do Norte, no bairro do Santarenzinho.

Vários moradores tiveram suas casas alagadas, e pelo menos uma família teve móveis e eletrodomésticos danificados.

“O povo acordou em desespero com lama e lixo dentro de suas casas, a invasão dá correnteza é forte e vai levando tudo que tem pela frente parece, moradores desesperado sem saber o que fazer,uma casa da rua entrou lama e foi destruindo tudo, móveis,roupas, e as crianças coitadas dormindo, saindo chorando”, relatou a moradora Edileuza Albarado.

No bairro da Nova República [foto], as ruas ficaram submersas com a forte enxurrada. Moradores ficaram ilhados em suas residenciais.

RG 15 / O Impacto