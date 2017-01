Prefeitura busca parceria com o Estado para melhorar a saúde no Município

Prefeito Nélio Aguiar e secretário Edson Filho reuniram com titular da Sespa, Vitor Mateus.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, juntamente com o secretário Municipal de Saúde, Edson Filho, estiveram reunidos na tarde de sexta-feira (20) com o secretário de saúde do Estado, Vitor Mateus. O objetivo foi estreitar relações em busca de soluções para os problemas relacionados a saúde no município.

O encontro foi realizado no gabinete do prefeito. Uma agenda mínima, criada na ocasião, ressalta cinco itens essenciais para garantir um atendimento melhor e mais rápido a população de Santarém e da região oeste do Pará, que necessita de atendimento médico.

Na lista de prioridades estão: Regulação; Hemodiálise; Cirurgias Eletivas; Descentralização e Transferência de Pacientes.

O prefeito Nélio Aguiar pediu empenho do governo estadual, no atendimento a essas demandas. “A gente precisa fortalecer as parcerias para que os pacientes possam ser atendidos de forma digna e com mais qualidade”, enfatizou.

O secretário Vitor Mateus, garantiu que não medirá esforços para ajudar a amenizar os problemas da área de saúde no município e reforçou que a união dos três poderes (municipal, estadual e federal), é fundamental para uma mudança no quadro atual.

Conforme o secretário de saúde do município, Edson Filho, uma nova reunião será realizada, em data ainda a ser definida, para a criação de um plano de ação que será executado visando fortalecer a saúde no município de Santarém.

