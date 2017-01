Reservado do 3º BPM prende mais um traficante em Santarém

Com o preso foram apreendidos 16 papelotes de droga e 855 reais provenientes da comercialização realizada em uma festa.

A população tem papel primordial no combate a criminalidade. Não na captura dos bandidos, mas auxiliando a polícia com informações acerca dos criminosos. Um exemplo bem sucedido desta parceria aconteceu na madrugada desta segunda-feira (23), quando após a policia receber denúncia, um homem identificado como Jeffesson Hugo Lima Furtado, vulgo “Huguinho”, foi preso em flagrante por tráfico.

De acordo com informações da PM, Jefesson foi preso por volta de 0h50. Ele vinha sendo monitorado pelos agentes do Serviço Reservado. Ainda segundo a polícia, Jefesson estava comercializando entorpecentes nas mediações da Sede de Futebol Norte Clube, em um carro tipo Fiesta, cor Prata.

Diante das informações, o reservado iniciou o monitoramento em local de festa onde o traficante estava comercializando a droga. Em ato continuo, ‘Huguinho’ foi preso em seu veículo na Rua Marabá esquina com a Trav. Dom Amando.

A equipe do reservado juntamente com apoio de uma guarnição do serviço ostensivo, realizaram buscas no interior do veiculo, encontrado debaixo do carpete nove trouxas de um pó aparentando ser Cocaína, e no bolso da calça do mesmo, a quantia em dinheiro de R$ 855,00. Posteriormente, os agentes de segurança pública dirigiram-se até a residência do traficante, e na mesma foi encontrado dentro de uma caixa de sapato mais sete trouxas de pó aparentando ser Cocaína. Na casa do traficante também foi localizado material de mistura e embalagem sendo um vasilhame de fermento em pó, crivo, colher, tesoura, linha, e sacolas, todo o material foi encaminhado juntamente com o preso e apresentado ao Delegado de Plantão na 16ª Seccional de Policia Civil, Henrique Boa Morte.

RG 15 / O Impacto