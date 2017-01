Caminhoneiros planejam interditar BR 163 em Santarém

No final da manhã desta terça-feira, 24, um grupo de caminhoneiro compareceu até a sede do Ministério Público Federal (MPF) em Santarém, para solicitar que o órgão possa intervir em relação ao que eles chamam de arbitrariedade da Policia Rodoviária Federal (PRF). É que desde ano passado, a PRF está aplicando multas diversas, em especial a proprietários de caminhões que não estão com aferição do tacógrafo em dia.

Segundo os profissionais do volante, mesmo a PRF tendo conhecimento que não existe uma empresa no município que faça aferição dos tacógrafos dos veículos, e consequentemente os caminhoneiros tenham que andar de modo irregular em Santarém, a PRF está multando os trabalhadores.

“Estamos aqui no MPF para solicitar que eles façam pelo menos um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) que todos tenhamos um prazo para providenciar o serviço. Pois para que tal situação aconteça, temos que nos deslocar até o município de Marabá, onde existe uma empresa que faz a aferição. O que não pode é o trabalhador ser perseguido por algo que é inerente a sua vontade, pois se tivesse uma empresa aqui em Santarém, estávamos regular. Para você ter ideia, Marabá fica a mais de 1.200 quilômetros daqui”, informou Antonio Sia, que trabalha há 25 anos como caminhoneiro.

Por volta de 11h40, uma comissão formada por dois caminhoneiros e um advogado foi recebida pela Procuradora Federal Fabiana Schneider. Os caminhoneiros solicitaram a presença da PRF. O resultado da reunião deve ser divulgado ainda hoje.

Caso a reunião junto ao MPF não tenham uma encaminhamento satisfatório para categoria, os profissionais prometem que irão realizar diversas manifestações, com a possibilidade de realizarem o bloqueio de trechos da BR 163.

RG 15 / O Impacto