Comitê Intertribal Indígena visita Alter do Chão

Visita será nesta terça-feira e tem como finalidade verificar as condições da vila balneária para receber competições dos Jogos Nacionais dos Povos Indígenas.

O diretor executivo, Carlos Terena e o diretor operacional e de marketing, João Paulo do Comitê Intertribal – Memória e Ciência Indígena (ITC) visitarão a vila de Alter do Chão, em Santarém, na manhã desta terça-feira (24). A visita tem como finalidade verificar as condições da vila balneária para receber competições dos Jogos Nacionais dos Povos Indígenas, além de verificar espaço para alojamento.

A visitação será acompanhada pela Prefeitura de Santarém, através da titular da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (Semed), Marluce de Pinho e pelo coordenador do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), José Maria Lira. O comitê sairá do prédio da Semed, às 8h30, em direção a vila.

O chefe de gabinete da prefeitura, Erasmo Maia, teve o primeiro contato com a equipe em reunião realizada na segunda-feira (23).

O município de Santarém foi escolhido como local para sediar o evento após uma reunião entre o prefeito Nélio Aguiar, o deputado federal José Priante e o ministro do Esporte, Leonardo Picciani. O evento, um dos maiores encontros esportivos culturais de indígenas da América, é organizado pelo Comitê Intertribal com apoio do Ministério do Esporte do Brasil e está previsto para ocorrer em março deste ano.

