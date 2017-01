Dona Marisa sofre AVC e é internada no Sírio Libanês, em SP

Ex-primeira-dama está na sala de emergência; não há informações sobre estado de saúde.

A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, de 66 anos, foi internada na tarde desta terça-feira no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ela sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e, às 16h, estava na sala de emergência da unidade de saúde.

O hospital ainda não informou o estado de saúde da mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por meio de sua conta no Facebook, o ex-presidente Lula confirmou que a mulher foi hospitalizada: “Estamos torcendo muito para que ela se recupere logo”, escreveu Lula.

Em março do ano passado, Marisa Letícia esteve internada no mesmo hospital com suspeita de ter contraído o vírus H1N1.

Fonte: O Globo