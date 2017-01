Padre santareno comemora 30 anos de vida presbiteral

Padre Sabá ao lado de sua sobrinha-afilhada, Carolina, no dia de sua 1ª eucaristia na Catedral de Nossa senhora da Conceição.

O Padre santareno Sába Sadeck está completando nesta terça-feira, dia 24 de janeiro, 30 anos de vida presbiteral. Hoje, Padre Sabá desenvolve suas atividades ministeriais em Terra Santa, Diocese de Óbidos.

Para comemorar esse feito, seu irmão professor Ivan Sadeck, lhe presta a seguinte homenagem: “30 ANOS SERVINDO O POVO DE DEUS NESTE CHÃO AMAZÔNICO. 30 ANOS COMPROMETIDOS COM A CAUSA DO EVANGELHO. 30 ANOS ANUNCIANDO A BOA NOTÍCIA DO REINO. 30 ANOS CONSTRUINDO O REINO DE DEUS NO MEIO DE NÓS. 30 ANOS DE VIDA CONSAGRADA NO SEGUIMENTO À JESUS CRISTO. 30 ANOS…30 ANOS…30 ANOS… QUE O SENHOR DE ABENÇOE, GUARDE, PROTEJA E ILUMINE TEUS CAMINHOS. SEJAS SACERDOTE FIEL, SEGUNDO AS ORDENS DO REI MELQUISEDEQUE. Meu Irmão, Parabéns!”.

Fonte: RG 15/O Impacto