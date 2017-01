Turistas ingleses visitam Centro Cultural João Fona

O Centro Cultural João Fona (CCJF), administrado pela Prefeitura de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura (SEMC), recebeu nesta terça-feira (24), a visita de turistas estrangeiros de nacionalidade inglesa vindos no transatlântico Marco Polo. Dos 700 turistas que chegaram à cidade, 75 estiveram em visita ao Centro Cultural. Assim que adentraram no prédio, o entusiasmo dos turistas foi grande. Eles foram recebidos com uma apresentação de carimbó, feita por dançarinos do Grupo Mistura de Carimbó. Logo após, deu-se a visitação às 12 salas do acervo.

O Secretário Municipal de Cultura Luis Alberto Figueira lembrou a importância de momentos como esse. “Receber bem os turistas, passar informações sobre o Centro Cultural João Fona, possibilitar aos visitantes o conhecimento da história, da origem e da evolução do nosso povo é fundamental para mostrar a identidade da nossa região, e parte disso tudo está concentrado neste local”, informou o secretário.

Segundo o guia da agência de turismo, Diego Azevedo, é necessário mostrar a diversidade cultural de Santarém ao turista estrangeiro. “O Centro Cultural João Fonseca é um dos pontos de diversidade da rota turística internacional. Ao mesmo tempo em que eles podem ver a cerâmica indígena tapajônica, os ajuda no entendimento da cultura santarena. O prédio ainda mostra a corte, a sala dos ex-prefeitos, as obras de arte e a sala de leitura. E, somado a isso, a apresentação dos carimboleiros foi espetacular. Os turistas saem daqui falando muito bem”, finalizou.

Na próxima sexta-feira (27), aportarão na cidade de Santarém quatro mil estrangeiros do transatlântico Queen Victória, e com grupos de turistas já agendados a visitar o Centro Cultural João Fona, localizado na Rua Adriano Pimentel, s/n, na Praça Barão de Santarém, no bairro da Prainha.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS