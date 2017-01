INSS esclarece sobre denúncia do Jornal O Impacto

Em função da denúncia de que uma pessoa estaria atuando como intermediário para conceder benefícios e oferecer serviços do INSS, a Gerência-Executiva em Santarém, alerta:

Não é necessário gastar dinheiro com intermediários para requerer benefícios do INSS. Todo e qualquer atendimento do INSS é feito de graça e realizado por servidores públicos.

Nenhum intermediário está autorizado a realizar serviços em nome do INSS.

Os funcionários do INSS não oferecem benefícios do lado fora da unidade de atendimento e muito menos cobram por uma atividade que é gratuita.

E os segurados devem ficar atentos e não fornecer dados e documentos a pessoas estranhas.

Quem precisar de serviços do INSS pode ligar para o telefone 135 e agendar atendimento com dia e hora marcados em qualquer Agência do INSS.

O número 135 também serve para fazer denúncias e reclamações para a Ouvidoria. As ligações para o telefone 135 são gratuitas se forem feitas por telefone fixo ou orelhão. E as chamadas feitas por telefone celular têm o custo de ligação local.

Atenciosamente,

Seção de Comunicação Social do INSS/Belém/PA