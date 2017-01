Acidente de trânsito em Jacareacanga deixa 5 pessoas mortas

Um grave acidente de trânsito na Rodovia Transamazônica, envolvendo um caminhão tanque e uma caminhonete Hilux , na tarde desta quinta-feira(26) deixou pelo menos cinco pessoas mortas, entre elas um ex-vereador daquele município.

De acordo com as primeiras informações, a colisão aconteceu em uma curva da BR 230, por volta de 16h, na altura do km 140. A batida foi frontal. Uma pessoa que esta bastante ferida será transportada de avião para Itaituba.