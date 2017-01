Grupo Teatral Kauré lança Paixão de Cristo 2017

Acontece nesta sexta da feira, 27de janeiro o Lançamento Oficial da Paixão de Cristo 2017. O evento acontecerá no Theatro Victória, às 19 horas. Na programação o Grupo Teatral Kauré irá fazer o lançamento da 32ª edição do Espetáculo. Com a presença de várias denominações religiosas para o dia da apresentação, o evento conta com uma grande novidade para encenação deste ano a ser realizado no dia 14 de abril.

Evangelizar através da arte, esse é o objetivo do Grupo Teatral Kauré, que mais uma vez se prepara para o Maior Espetáculo ao vivo do Oeste do Pará, A Paixão de Cristo 2017. Assumindo a missão de propagar e recontar a história da pessoa mais extraordinária da face da terra, que se fez carne e habitou entre os homens: Jesus Cristo.

Com apresentação única marcada para o dia 14 de Abril, a 32ª Edição do Espetáculo fará uma homenagem ao Jubileu de 300 anos de Bênçãos da Aparição de Nossa Senhora Conceição Aparecida, como Maria, Mãe de Jesus, a atriz negra, Odete Costa irá interpretar um dos papeis mais importantes na encenação, Odete faz parte do grupo de teatro terra firme e há vários anos contribui com a Paixão de Cristo. O Grupo irá mostrar as várias faces de Maria, a Nossa Senhora padroeira do Brasil. Além dessa novidade o grupo também irá contar com atores de outros grupos teatrais de Santarém, como terra firme, ultimo minuto, kairós, Olho D’água e apoio do grupo papa xibé.

O espetáculo contará com a presença de aproximadamente 150 pessoas, entre atores, técnicos e produção.

Assim como em 2016, o Grupo Teatral kauré continuará com a parceria dos irmãos de outras religiões, o que demonstra a união pela fé no Salvador do mundo. O espetáculo já faz parte do calendário de eventos do município e é Tradição no Cenário Cultural e Religioso, reunindo grande público todos os anos.

O Lançamento Oficial do Espetáculo será realizado na sexta-feira, 27 de janeiro no Theatro Vitória, às 19h, a entrada é franca, e contará com apresentação do grupo de interpretação em libras Gesto de Amor da Igreja Adventista, apresentação cênica do núcleo de artes de Fátima, Grupo de dança semear, grupo musical samba novo, além dos participantes da oficina que faram uma mostra de resultado.

Fonte: RG 15/O Impacto e Marina Bandeira