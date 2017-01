Morre o ex-prefeito de Santarém Ronaldo Campos

De acordo com familiares, o ícone da política santarena e colunista do Jornal O Impacto, faleceu na madrugada desta quinta-feira, 26, no Hospital da Unimed em Santarém.

Ronaldo Campos, de 75 anos, além de ex-prefeito de Santarém, foi deputado estadual e federal, e deixa um grande legado para política santarena. O seu corpo será velado na Igreja de Nossa Senhora de Aparecida, localizada na Avenida Marechal Rondon, entre as Travessas Barjonas de Miranda e Silva Jardim, no bairro Aparecida. O sepultamento será na sexta-feira, às 10 horas.

NOTA DE PESAR DA PREFEITURA: A Prefeitura Municipal de Santarém lamenta com profundo pesar o falecimento do ex-prefeito Ronaldo Campos, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (26/01). Desse modo se irmana à família diante da dor imensurável. Ronaldo Campos foi prefeito de Santarém, vereador, deputado estadual por duas legislaturas e deputado federal. O velório acontece na Igreja Nossa Senhora de Aparecida, na Avenida Marechal Rondon. O sepultamento será às 10h horas de sexta-feira (27), no Cemitério Nossa Senhora dos Mártires.

Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa confortar amigos e familiares.

No ano passado, Ronaldo Campos concedeu entrevista exclusiva ao Jornal O Impacto, acompanhe: