NOVO PORTAL ED.1130

TRUMP: UM SER DESAGREGADOR

A posse de Donald Trump na Presidência dos Estados Unidos está gerando receios, descontentamentos e atritos com as nações mais desenvolvidas, coisas que não aconteciam nos governos anteriores. A postura do novo Presidente – ele tem no gene o sangue alemão – se assemelha à mesma postura do Hitler quando assumiu o comando do Governo na Alemanha. Além de discriminar estrangeiros de um modo em geral (considera os americanos uma raça especial de sangue vermelho, como disse na TV), não tem senso humanitário e está mexendo em formigueiro ao afrontar a China, segunda maior potência do mundo, o mesmo fazendo com outros países de menor peso econômico. Não podemos esquecer que Hitler se aliou ao Stalin da Rússia para o início da segunda guerra mundial. Deu no que deu. Trump é aliado de Puttin. Pelo visto, este prepotente presidente vai levar o mundo a uma terceira guerra mundial. Isto é uma profecia de um humilde filho de Deus.

RESIDENCIAL SALVAÇÃO: DESRESPEITO AO CONSUMIDOR

Quem está acompanhando os problemas do Residencial Salvação, decorrentes das primeiras chuvas que caem em Santarém, já tira uma conclusão de que essa história de Minha Casa, Minha Vida, do Projeto do Governo Federal do PT, não passa de uma exploração a um povo sofrido que teve o prazer de adquirir uma casinha e que agora sofre com as intempéries do tempo e a má infraestrutura das construções. Fico estarrecido como essa empresa denominada “Em Casa”, que construiu o residencial e não se condói do que fez em termos de erro de projeto, erro de consequências e erro de infraestrutura. Agora, com todo mundo ocupando seus imóveis, se constata os inúmeros erros e uma falta de fiscalização dos governos anteriores para evitar as desgraças que hoje estão acontecendo. Tudo isso porque nesse País não se respeita o que se contrata, não se respeitam as leis e não se tem compaixão aos menos favorecidos.

GANHANDO PONTO: O Prefeito Nélio Aguiar, que mesmo ‘pegando o trem andando’, está imbuído de resolver os problemas cruciais que afligem o Residencial Salvação, que vão desde infraestrutura, começando pelas enxurradas com o mal escoamento das águas fluviais que alagam tudo, passando pela insegurança total e chegando à falta absoluta de opções para abastecimento da população (são mais de três mil pessoas), aquisição de remédios e outras necessidades. Vendo o sofrimento daqueles moradores, Nélio Aguiar baixou Decreto constituindo Grupo de Trabalho para apresentar sugestões voltadas para solucionar de vez os problemas que alí se constatam, grupo este formado por várias pessoas integrantes de várias entidades ligadas direta ou indiretamente às necessidades daqueles pobres moradores. Nélio está demonstrando com isso resolver o que Maria do Carmo e Alexandre Von, este principalmente, não solucionaram em seus governos. Parabéns Prefeito!

PERDENDO PONTO: A decisão do Ministro Marco Aurélio que suspendeu a pena aplicada àquela juíza Clarice Maria de Andrade Rocha do TJ/PA,que fora aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça por ter o Ministro Marco Aurélio – como sempre fazendo das suas – entendido que o CNJ descumpriu uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2010, quando a Corte decidiu que não havia provas de que a juíza tinha conhecimento de que a adolescente tinha sido presa em uma cela masculina. O ministro atendeu a um pedido feito pela defesa da juíza para suspender a decisão do Conselho até o julgamento de mérito. Todavia, foi apenas uma liminar que provavelmente será derrubada pelo plenário, já que o ministro Marco Aurélio caminha na contramão das demais decisões do STF. Neste país, alguém pune, mas tem sempre alguém para salvar o acusado.

PONTUANDO: # Negando o islamismo e o socialismo – O islamismo como religião tem sofrido revés nos últimos anos em razão do radicalismo de alguns seguidores, principalmente o chamado estado islâmico, por força das matanças, das imposições e discriminações que fazem às outras religiões. O socialismo, como ideologia política, também vem sofrendo revés pelos insucessos de alguns governos que o praticam. Para se ter uma ideia, recentemente a Polônia reuniu milhares de pessoas para demonstrar nas ruas todo repúdio a essas práticas. E aqui no Brasil ainda tem gente que defende o tal socialismo. # Municipalização da BR 163 – O Prefeito Nélio Aguiar esteve em Brasília tratando de vários assuntos de interesse do Município – Nélio tem muito fôlego para o trabalho – buscando resolver os problemas mais cruciais. Dentre eles, inclui-se o caso da municipalização do trecho urbano da Santarém/Cuiabá junto ao DENIT. É que isto fez parte da campanha e do projeto de governo e é uma aspiração de todo o povo santareno. # Fiscalização da Polícia Rodoviária – Impressionante a forma como se comporta a Polícia Rodoviária Federal em Santarém, composta hoje por jovens policiais empolgados e achando que eles podem tudo diante da empáfia de alguns. As blitze na Santarém/Cuiabá são feitas na área urbana, simplesmente para olhar documentação do veículo e sinais de embriaguez dos motoristas, o que não é condenável. No entanto, enquanto eles estão no Viaduto, na sombra, ou vigiando eventuais estacionamentos na avenida na área urbana, se esquecem de vigiar a entrada de drogas, de bandidos, de armas que vêm de fora por via terrestre e que passam tranquilamente pelo posto da PRF. Basta ver o tanto de droga que circula em Santarém. # Ponto positivo para a SMT – A Secretaria Municipal de Trânsito, na pessoa do seu dinâmico Secretário Paulo Jesus da Silva, já vem dando resposta do seu trabalho de forma positiva. Está colocando agentes nos sinais danificados pelas chuvas, realizando blitze na Rodovia Everaldo Martins, e o mais importante, está colocando agentes na Vila de Alter do Chão para evitar estacionamento na entrada de garagens das residências (prática comum de motoristas irresponsáveis), estacionamento irregular nas ruas e excesso de velocidade. Flagrou irregularidades, vai guinchar os automóveis. O Prefeito vai adquirir bafômetros para acabar com as farras de embriagados dirigindo no trânsito. # SEMMA: Iniciando a fiscalização – A nova Secretária Municipal da SEMMA determinou o início da fiscalização dos veículos e outros meios que estão produzindo poluição sonora na cidade, principalmente aqueles automóveis que estacionam ao longo da Orla e ligam os sons de seus veículos nas alturas, obrigando que terceiros também participem da sua falta de cultura e elevada má educação. Estou ansioso para que a SEMMA comece a multar os que violam a lei. # Abastecendo os cofres públicos – Foi creditado na conta das Prefeituras, o segundo repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) deste mês. O montante soma pouco mais de R$ 1 bilhão, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em valores brutos, sem o desconto, o FPM é de R$ 1,30 bilhão. As Prefeituras do Pará recebem um total de R$ 29,4 milhões, já descontadas a retenção do Fundeb (20%), da Saúde (15%) e Pasep (1%). O valor bruto alcança R$ 45,9 milhões. # Gastando o dinheiro do povo – O governador do Pará, Simão Jatene (PSDB), deu de ombros para a repercussão negativa causada há cerca de 1 mês, quando o Diário Oficial do Estado (DOE) revelou que um dos órgãos chave do Governo, a Casa Civil, iria torrar quase R$ 12 mil apenas com refrigerantes. O chefe da Casa Civil, José Megale, informou a homologação do pregão eletrônico, anunciando a Brasil Alimentos Comércio e Serviços Ltda. como a empresa vencedora do certame. Com o dinheiro do povo se faz graça e o Governador ainda dá de ombros para as reclamações. # Sem muita divulgação – Não sei se já notaram, mas a violência no Município continua crescendo e a mídia nem se preocupa em relatar os vários assaltos que ocorrem na cidade no dia-a-dia. São acontecimentos impressionantes, quando em lanchonetes, restaurantes, no meio da rua ou nas portas das residências, os bandidos chegam de moto, apontam o 38 e humilham e roubam todo mundo. A pergunta: como eles conseguem andar sempre armados e a Polícia não os flagra? Se fosse um homem de bem, armado para se defender de tantos assaltos, com certeza não andaria dois quarteirões e seria preso. Tem um mistério por trás de tantos assaltos. Existe um protetor para tudo isso. O tempo dirá. # Mais ações da Polícia Civil – Todo mundo sabe que os meliantes confiam na impunidade para o cometimento de crimes. Sabe também que eles podem andar armados e nunca são abordados. Por isso que o povo está reclamando da falta de diligências da Polícia Civil para abordar nas ruas, em bares suspeitos, onde há aglomeração de jovens, com o objetivo de flagrar o porte ilegal de armas, pois sem isso a criminalidade corre solta. A Polícia Civil pode e deve fazer também um policiamento preventivo para ajudar a PM. # Hoje no lugar do abraço, essa coluna transmite condolências à família do ex-Prefeito de Santarém, José Ronaldo Campos de Souza, que faleceu na madrugada do dia 26/01. O ex-Prefeito foi político de destaque e era grande amigo deste colunista.