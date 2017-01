Prefeito vai a Brasília buscar melhorias de internet, habitação, infraestrutura e educação para Santarém

Nélio Aguiar reuniu com o ministro das Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab.

O prefeito de Santarém Nélio Aguiar viajou na segunda-feira (23) até Brasília para conversar com ministros sobre vários assuntos de interesse do município, incluindo tecnologia, habitação e educação. Os assuntos em pauta foram: Residencial Salvação, internet banda larga, Projeto Orla, e construção de uma escola e uma creche no município.

Acompanhado do secretário municipal de Planejamento Ruy Corrêa, Nélio Aguiar reuniu com o ministro das Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, para pedir a inclusão de Santarém no Programa Nacional de Banda Larga do governo federal, que tem por finalidade massificar o acesso à internet no país, principalmente nas regiões mais carentes dessa tecnologia. “Vai oferecer internet com maior potência. A gente está trabalhando para que Santarém também receba”, declarou o prefeito.

Em outra reunião, Nélio Aguiar conversou com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, para o qual foi apresentado o projeto de continuação das obras da orla de Santarém, que está com as estruturas comprometidas. “Todo o cais de arrimo precisa ser recuperado. Ele recebeu o projeto, mandou para a equipe de análise e a gente vai enviar também um plano de trabalho. Há uma grande possibilidade de essa obra ser realizada”, afirmou o prefeito.

No Ministério das Cidades, Nélio Aguiar foi tratar sobre dois assuntos: habitação e educação. Ele reuniu com a secretária de Habitação, Henriqueta Alves, sobre o programa “Minha Casa, Minha Vida” em Santarém, principalmente sobre o Residencial Salvação, que está passando por vários problemas estruturais. “A empresa é responsável pela obra, inclusive há um seguro de cinco anos que diz que a empresa é responsável pelas obras de engenharia no Residencial Salvação, mas isso não quer dizer que a prefeitura estará ausente, vamos cobrar soluções para os problemas que as famílias enfrentam no local”.

O prefeito destacou que, na área educacional, está sendo encaminhado junto ao Ministério das Cidades a construção de uma escola e uma creche no município. “Assumimos o compromisso que entraremos com contrapartida de mobiliar a escola e a creche e também entrar com recursos humanos para o funcionamento. A gente está aguardando ser enviado pelo Ministério das Cidades um termo de compromisso em relação a essa contrapartida e, assim que for assinado, provavelmente o recurso vai ser liberado para a gente fazer a licitação e começar a obra”, concluiu o prefeito Nélio Aguiar.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS