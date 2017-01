APAGÕES E OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INDIGNAM POPULAÇÃO CURUAENSE

Ultimamente a concessionária REDE CELPA vem prestando serviço de péssima qualidade aqui no município de Curuá. As denúncias e queixas são generalizadas por todos os segmentos sociais. Tal situação que já está se tornando crônica, evidentemente é atribuída pela incompetência da referida autarquia, por não propiciar energia de boa qualidade para sua clientela.

No ponto de vista administrativo, a morosidade e a lentidão na operacionalização do sistema, isto é, na expansão da rede elétrica, para suprir a demanda, é outra dura realidade. Já que, em vários bairros os moradores utilizam energia através do “jeitinho brasileiro”, o famigerado “gato” para todos. Outra situação objeto de veementes críticas volta-se para o fechamento do escritório local.

Detalhe, a ferramenta, de certa forma, facilitava a vida de milhares de consumidores na solução dos problemas que surgem no dia a dia. Até porque, o serviço do 0800, é obsoleto e insuficiente para atender a contento o público no que tange, dirimir dúvidas e solver as problemáticas.

Dessa forma, o apagão por mais de 12 horas, registrado no dia 23 de janeiro de 2017, foi a gota d’água para gerar indignação e revolta aos consumidores. Simplesmente o apagão desencadeou mal estar por falta de abastecimento de água potável e grandes prejuízos nos comércios e residências que possuíam estoques de alimentos guardados em frízeres e geladeiras.

Em suma, muitas são as reclamações, não tão somente pela deficiência no serviço, mas também, pelo preço exorbitante nos talões de luz, prejuízos com frequentes queimas de eletrodomésticos, etc. Neste contexto, a população clamorasamente pede providências cabíveis às autoridades, principalmente pela atual postura das mesmas estarem cegas, mudas e surdas com esses verdadeiros absurdos.

ANIVERSÁRIO: A simpática senhora Ilenilza de Sousa (foto), juntamente com seu esposo Sub. Tenente Walter (reserva), através de convite formalmente distribuído a sua legião de amigos, com os dizeres: “Depois de certo tempo entendemos que, o que faz a vida valer é estar ao lado de quem gostamos”. O júbilo da virada da folinha com mais uma risonha primavera, de 47 anos de vida, que se realizou no dia 25 de janeiro de 2017. A homenageada transbordando de felicidade e abundante alegria recepcionará seus convidados na Danceteria do Papinha no dia 27 do corrente mês, a partir das 20:00 horas, com um delicioso jantar. Nossa página desejar à anfitriã realizações de sonhos e conquistas.

DESTAQUE DA SEMANA: No espaço cultural desta semana, merecidamente destacamos e homenageamos o empresário Elinelson Sarmento (foto). O mesmo é compositor e músico. Natural do município de Curuá, seu talento e a paixão pela arte musical, aflorou aos 13 anos. Por ser multi-funcional, a sociedade curuaense, sua legião de amigos, colega e artistas, o reputam como um cidadão extraordinário e inteligentíssimo. Com muita dedicação tornou-se um exímio profissional, com o dom de tocar dois instrumentos musicais: guitarra e contra baixo. Aos 31 anos de idade, nas horas vagas desempenha a profissão de cabeleireiro, no salão de sua propriedade denominado NAVALHA DE OURO, localizado na Trav. Tiago Costa Pereira, Bairro da Nova Floresta. Com 17 anos de carreira ou vida artística, muito sucesso, realização e conquistas, aposta na sua capacidade e funda sua própria Banda, denominada XIADO DO FORRÓ. A estreia desse mega acontecimento realizar-se-á no dia 4 de fevereiro de 2017 na Danceteria CASA NOSSA. Parabéns meu amigo. Acredite, você é o cara!