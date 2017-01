Beto Barbosa é detido após se envolver em confusão

O cantor Beto Barbosa, 61 anos, foi detido na manhã desta sexta-feira (27), após se envolver em uma confusão dentro de um supermercado em Fortaleza, Ceará.

De acordo com o jornal Tribuna do Ceará, o músico teria se desentendido com um segurança do estabelecimento e, ao ser abordado por policiais militares, teria reagido de maneira violenta.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Beto Barbosa pede que os policiais o soltem.



“Eu não sou bandido para ser algemado. Tire essas algemas de mim, que eu não fiz nada. O que foi que eu fiz pra ser algemado? Eu só disse que não era vagabundo”, disse o cantor.

Beto Barbosa foi encaminhado até a delegacia para prestar depoimento e falou com a imprensa sobre sua versão do caso.

Em entrevista à imprensa fora da delegacia, Beto Barbosa disse que a confusão iniciou quando ele tentava comprar uma lata de leite no supermercado para dar a uma mulher.

Vida e Carreira

Beto Barbosa nasceu em Belém e possui 23 anos de carreira, com 22 discos gravados e mais de seis milhões de discos vendidos.

Essa não é a primeira vez que o cantor se envolve em uma confusão com a polícia. Em 2012, o cantor foi preso após se envolver em uma briga com uma mulher em São Paulo.

Na época, a polícia disse que a mulher estava hospedada na casa dele e, após uma discussão, havia iniciado a confusão.

