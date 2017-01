CHUVA TORRENCIAL PREOCUPA MORADORES DA VÁRZEA E TERRA FIRME

Em definitivo a estação invernosa que acontece na Região Norte do Brasil, todos os anos, desta vez chegou mais cedo. As previsões dos metereologistas, de certa forma, foram acertadas quando divulgaram que as chuvas seriam de natureza precoce.

Como de praxe, no Oeste do Pará, as águas pluviais iniciam no mês de janeiro de cada ano subsequente. Desta forma, como as pessoas estão observando, a mesma iniciou na primeira quinzena de dezembro já em grande proporção e/ou atípica. Neste contexto, por tal situação, a preocupação dos ribeirinhos está sedo redobrada, principalmente com relação à subida das águas dos rios e lagos. Isto é, a olho nu se presencia o volume crescente em relação ao monitoramento do ano anterior.

Vale ressaltar que, as chuvas são fator preponderante para o fenômeno das grandes enchentes. Outra situação objeto de alerta, volta-se para a zona rural, já que alguns ramais que na época de verão não tiveram manutenção, a ação da erosão já está dificultando a trafegabilidade.

No ponto de vista econômico, uma vez as vicinais intrasitáveis afeta diretamente o escoamento da produção agropecuária e no agronegócio. Em suma, as autoridades inerentes às políticas públicas administrativas, devem ficar de sobre-alerta e acionar a Defesa Civil para tomar as providências cabíveis. Afinal, é melhor prevenir do que remediar.

AGRADECIMENTO: O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Município de Curuá – STTRC, através de sua diretoria composta pelas sindicalistas: Joana de Araújo Serra, Dalcilene de Araújo Serra, Janilva Nunes Rodrigues e Maria de Fátima Repolho de Alcântara (foto), vem através deste conceituado semanário JORNAL O IMPACTO, agradecer aos associados da entidade supramencionada, pela confiança, respeito e credibilidade dispensada ao corpo funcional. O reconhecimento incondicional da diretoria se volta para o: comprometimento, determinação, engrandecimento e atitude de cada membro. E que os associados de mãos dadas unam as forças na defesa das mobilizações pertinentes à filosofia do referido Sindicato. As vitórias conquistadas da categoria são frutos das exaustivas e incisivas lutas na busca incessante de melhor qualidade de vida e mais dignidade para os moradores do campo. Na oportunidade, deseja a todos que residem na zona rural e urbana um ano de 2017 repleto de realizações e prosperidades.

EXEMPLO SUPERAÇÃO E CONQUISTA: No seriado de homenageados do município de Curuá, excepcionalmente através do JORNAL O IMPACTO, nossa página destacou nesta semana o casal Alciney da Silva Moraes e Ildete da Silva Santos, costureira. Alciney é bastante conhecido, por ter ganhado vários troféus e prêmios fabulosos em feiras agropecuárias na modalidade de montaria em touros. Desde muito jovem o homenageado que dedicou parte de sua vida, arriscando a própria vida em rodeios, durante toda trajetória jamais deixou de acreditar em melhores dias. Ao se despedir das festas de peão, apostou no empreendimento de produtos de hortifrutigranjeiro. A princípio iniciou as atividades comerciais com vendas de ovos. Nos dias atuais se sente uma pessoa abençoada em ver seu pequeno empreendimento ser incrementado com superação e conquista. Recebam de nossa página o incondicional reconhecimento.