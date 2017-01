NEWS – ATUALIDADES Ed. 1126

FELIZ ANO NOVO!!!

O ano de 2016 está acabando, 2017, está prestes a se iniciar, e muitos dizem que o numero “7”, é o número de N. Senhora. – Então quando o Ano se iniciar, vamos fechar os olhos e pedir à nossa Santa Mãe que nos abençoe, e a todos que nos rodeiam, fazendo deste mundo um lugar de Paz, amor, e esperança. – Que em 2017, tenhamos a retomada do crescimento, que os desempregados encontrem postos de trabalho, que os corruptos sejam presos, e que nosso País, finalmente entre nos eixos. – Tenho comigo um antigo mantra Tibetano que quando rezo, sempre o recito! – SAÚDE, SABEDORIA, SEGURANÇA, SORTE, E SUCESSOS, com muitas alegrias e felicidades. – Feliz Ano Novo para todos, que Deus nos abençoe e nos proteja – AMÉM !!!

==================================

UMA PROFESSORA INVENTOU UM MÉTODO PARA EVITAR O BULLYING!

A psicóloga, escritora e blogueira Glennon Doyle Melton escreveu um post sobre uma das professoras de seu filho Chase que trabalha com as crianças um método experimental pouco comum. A educadora determina qual criança precisa de mais atenção para desenvolver uma melhor relação com os companheiros. Decidiu comentar com mais detalhes tudo sobre esse curioso método. A professora de Chase procura crianças solitárias. As que não se relacionam bem com os demais. Rapidamente, ela entende qual deles sofre bullying e qual pratica bullying, disse Glennon. Cada sexta-feira a professora pede aos alunos que escrevam numa folha de papel os nomes dos 4 colegas ao lado de quem eles gostariam de se sentar na próxima semana. As crianças sabem que nem sempre seus pedidos podem ser atendidos. Eles também devem escrever o nome de algum aluno que se destacou por uma atitude especial em relação aos outros. A professora estuda as anotações com atenção, cruza os dados e identifica qual criança nunca é mencionada, quem teve dificuldade de mencionar pelo menos um colega, quem passa quase despercebido e quem teve muitos amigos em uma semana e em outra, quase nenhum. Ela não tenta elaborar um plano específico para que as crianças se tranformem em seres super dotados. Simplesmente cuida para que não parem de socializar umas com as outras, e ajuda os que mais precisam na adaptação. É quase um raio X: entender o que está escondido dentro do coração de cada um. Às vezes, alguém precisa de ajuda para fazer amigos, para pedir algo, para dar ou até mesmo para ganhar um presente. O método com listas e nomes também reflete a conduta negativa de alguns deles. Os professores sabem que as brincadeiras e o bullying, em geral, acontecem quando não estão por perto. As crianças sofrem com isso e têm medo demais para falar a respeito. A verdade pode estar escondida nessas folhas de papel. A educadora começou a trabalhar com esse sistema depois de ler a notícia sobre um assassinato em uma escola nos Estados Unidos, o famoso caso de Columbine. Segundo ela, foi uma revelação que permitiu que visse onde se escondem as raízes de uma agressão, da violência, ou mesmo do desespero: na solidão ou no desejo que as crianças têm de que alguém preste atenção nelas. Foi por isso que a professora começou essa luta na sua classe de matemática. Após 10 anos empregando o método, pode-se dizer que salvou muitas vidas. Graças a essas listas, ela ajuda crianças a saírem do isolamento (até mesmo o isolamento interno) e faz com que as crianças aprendam a se relacionar na base do entendimento mútuo e da amizade. – Obs: O Japão, tem o maior índice de suicídios juvenis do mundo, justamente pelos problemas encontrados pelos adolescentes nas escolas, e a necessidade de alcançar metas, e ser o melhor! – Métodos como este, ajudam a resolver a questão. – O bullying é uma coisa muita nefasta, e pode causar danos em uma pessoa para o resto da vida, se não for socorrida e amada a tempo, por isso a família é imprescindível a todo o tempo!

==================================

CIÊNCIA EXPLICA COMO A PRAIA PODE MUDAR NOSSOS CÉREBROS E SAÚDE MENTAL

É por isso que não largo Alter de Chão!!! – Alguma vez você já passou um dia na praia e voltou para casa sentindo-se relaxado e rejuvenescido? Você pode concordar prontamente que a praia tem um efeito calmante, mas também sabe que estar na praia pode ter um enorme efeito sobre a sua saúde e bem-estar, e pode mesmo mudar seu cérebro. Vamos dar uma olhada em alguns dos benefícios cientificamente apoiados que a praia pode oferecer. Lora Fleming, da Universidade de Exeter na Inglaterra, diz que a ideia de que a praia ajuda a nossa saúde está bem estabelecida. Os médicos do século XVIII costumavam prescrever viagens para o oceano para visitar “hospitais de banho”. Hospitais de banho eram clínicas especialmente projetadas que ofereciam tratamentos banho de água salgada. Fleming observa, no entanto, que os cientistas só começaram a olhar para os benefícios de saúde do oceano experimentalmente nos últimos tempos. 1.O córtex pré-frontal do seu cérebro é ativado – O córtex pré-frontal, uma área do cérebro associada com a emoção e autorreflexão (bem como outras funções) é ativado quando os sons do oceano são reproduzidos. Isso foi provado através de pesquisas de cientistas com participantes de estudos que foram expostos a sons e ruídos do oceano. 2. As ondas dos oceanos geram íons negativos – A sensação de paz que temos na praia pode ser um resultado de alterações moleculares em nossos corpos. As ondas do oceano produzem íons negativos. Íons negativos aceleram a capacidade do nosso corpo de absorver oxigênio. Eles também equilibram os níveis de serotonina; uma substância química produzida pelo organismo que está relacionada com o humor e o stress. Esta é uma das razões pelas quais estar na praia foi ligada, por cientistas, à energia mental positiva e uma sensação geral de saúde e bem-estar. Pode até fazer-nos dormir melhor. 3. Os níveis de seu hormônio do estresse, cortisol, diminuem – A razão pela qual as praias têm um efeito tão calmante sobre nós pode ser por causa do som das ondas. Os sons mais relaxantes e agradáveis de ouvir são aqueles que têm padrões de ondas previsíveis. O som também deve ser suave em volumes e frequências harmônicas em intervalos regulares. As ondas do oceano são dessa forma. Regulares e suaves de ouvir. O som do mar pode ter um efeito ainda mais profundo no emocional, de acordo com a neurocientista Shelley Batts. O ruído do oceano provavelmente desencadeia memórias profundas ou sensações de relaxamento e segurança. Algumas pessoas podem até dizer que recordam o útero e os batimentos cardíacos de sua mãe. Há um hormônio do estresse chamado cortisol. Alguns ruídos, tais como tráfego e o ruído de avião pode acioná-lo. Quando esse hormônio é liberado, problemas de saúde, tais como úlceras e doenças cardíacas podem ocorrer. O barulho calmante do oceano trabalha para diminuir os níveis de cortisol. Desta forma, o oceano pode ter um efeito positivo sobre nossa saúde em geral e evitar potenciais problemas de saúde. 4. A superfície plana do oceano te acalma A superfície plana do oceano pode também dar-nos uma sensação de segurança – O neurocientista Michael Merzenich diz que os seres humanos se sentem seguros quando estão em lugares que não são complexos. Na floresta, seres humanos precisam fugir de animais predadores; nas cidades, há bandidos e vilões com os quais devemos tomar cuidado; no entanto, na praia podemos enxergar milhas, e isso nos dá paz de espírito. Não há ameaças potenciais. “Somos construídos, neurologicamente, para normalizar o nosso ambiente e controlá-lo.”, diz Merzenich. “Quando olhamos para o mar, ou estamos ao longo da costa, nós estamos em um ambiente previsível e estável”.

==================================

VOVÓS!!!

Duas menininhas, Aninha e Mariazinha, conversam: – Minha avó mora em São Paulo. E a sua? – A minha avó mora no aeroporto. Toda vez que minha mãe quer vê-la, a gente vai até o aeroporto e traz ela pra casa. Depois a gente leva ela de volta pra lá…

==================================

COMO RECLAMAM QUE SÓ FALO DAS LOIRAS!!!

Vejam essa: – A mulher está atarefada na cozinha e o maridão, loirão, resolve ajudar nas tarefas domésticas. Vai até a área de serviço e anuncia: – Pode deixar que vou lavar minhas roupas hoje. – vai tirando a camisa e jogando na máquina de lavar – Querida, qual programa devo usar? – Depende. – responde a esposa – O que diz na camiseta? – Diz ele “I Love Rio”…

==================================

CHUVA SÓLIDA: A NOVA FORMA DE IRRIGAÇÃO

O engenheiro mexicano Sérgio Rico criou a chuva sólida. Consiste num pó que espalhado no solo dos cultivos, pode fornecer água as plantas em até 40 dias. Ele comercializa o seu produto através da sua própria empresa Silos de Água e exporta para nove países. Diante da escassez de água em várias regiões, a chuva sólida pode ser a solução. Este invento pode armazenar e fornecer água às plantas por mais de um mês. Ele já é usado por agricultores argentinos, espanhois, franceses, indianos, israelenses e russos.A chuva sólida é um polímero biodegradável na forma de pó não-tóxico que é capaz de absorver 200 vezes o seu peso em água. Em contato com a água, o pó se converte em gel e pode armazenar a água por até 40 dias, publica a revista Expansión em sua Edición Especial Innovación no México, de abril de 2014, que celebra o seu 45º aniversário. Os agricultores usam-no para armazenar a água da chuva e assim fazê-lo como um método de irrigação. Espalha-se o pó no solo sob as suas culturas de modo a que quando chove o produto químico tornar-se gel e o líquido pode ser armazenado durante até seis semanas. São necessários 25 kg do produto para um hectare de cultivo. “Os resultados são notáveis, porque as raízes são mantidas úmidas por dois meses e se reidratam em repetidas ocasiões com as precipitações”, disse Rico, que fundou a empresa Silos de Aguá, em 2002, para comercializar o produto. A chuva sólida aumenta em cinco vezes a produtividade das culturas de milho, diz Rico à revista Expansión. “Nós já medimos os resultados em cultivos de milho em Jalisco, onde com um sistema tradicional de irrigação foram obtidos 500 quilos de milho por hectare, e com a chuva sólida foram obtidas 10 toneladas por hectare”, diz ele. Além disso, o engenheiro químico explica que o sistema permite que os agricultores economizem até 80% dos custos, usando menos água, fertilizantes, energia elétrica e mão de obra. O seu produto já é usado na Argentina, Equador, Emirados Árabes Unidos, Espanha, França, Índia, Israel, Peru e Rússia. No México é vendido em Jalisco, Michoacán, Veracruz e Zacatecas, porém não revelou os números sobre as vendas do produto.“Esta tecnologia é muito útil na parte sul e sudeste do país porque há uma grande quantidade de chuva e a umidade é mantida pelas culturas através da absorção direta da raiz”, disse Carlos Ortiz, diretor do curso de Engenharia do Desenvolvimento Sustentável do Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fé. “Eu acho que a chuva sólida pode crescer bastante, ajudada por uma boa campanha de marketing consistindo em convencer o produtor, pois um dos principais obstáculos a superar é o apego às formas tradicionais de cultivo”, diz Ortiz.

==================================

MAIS UMA!!!!

– Olá Beth, como vai? Quanto tempo! Como vai teu marido? – Você não soube? Ele morreu faz quinze dias. – Ah, não sabia. Meus pêsames. E como é que foi? – Pedi pra ele ir comprar açúcar no supermercado, aí veio um ônibus e passou por cima dele. – Mas que coisa triste. E o que é que você fez?

– Tomei o café sem açúcar mesmo…