NOTÍCIAS DE CURUÁ Ed. 1129

COMEMORANDO: Celebrar o dom da vida é comungar das dádivas celestiais do Deus Trino. É com imensa alegria e orgulho que noticiamos o júbilo que acontecerá no dia 23 de janeiro de 2017. Na magna data, meu dileto e extraordinário amigo, Marcus Martins (foto), estará no berço. Saiba, meu irmão que, a virada da página de sua abençoada existência é um imenso regozijo para seus familiares, como também, para sua legião de amigos. A missão de servir, singeleza, humildade, virtude e sua sabedoria que lhe é peculiar, são as principais referências de você como um cidadão dotado de conduta ilibada e exemplar. Que Papai do Céu possa iluminar a longa caminhada que ainda irás enveredar, derramando bênçãos com saúde, amor e felicidade. São os sinceros desejos de nossa página!

ANIVERSÁRIO: André Chaves, carinhosamente conhecido por Andrezinho, está de idade nova. O aniversariante foi contemplado com várias comemorações por toda a semana. As principais justas felicitações e homenagens aconteceram merecidamente na residência de seus genitores na comunidade de Flexal, município de Óbidos. As demais foram no município de Curuá, em barzinho e em residências de um seleto grupo de amigos. Elevamos nosso pensamento a Deus para lhe desejar muita saúde, conquistas, realizações e que esta data possa se multiplicar por muitos anos. São os ardentes desejos de nossa coluna!