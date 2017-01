POSSE DO PREFEITO JURACI REACENDE ESPERANÇA DE ALENQUER

A cerimônia de posse do novo prefeito do município de Alenquer, Juraci Estevam, indiscutivelmente foi uma das mais emocionantes dos últimos anos. Primeiro, pelo titular ter recebido uma expressiva credibilidade de votos nas urnas. Segundo, volta-se para a escolha de forma responsável e lúcida, ao divulgar em definitivo o nome do primeiro escalão de seu governo (secretários e assessores imediatos).

O gestor ximango cumpriu na íntegra a primeira promessa de campanha, quando afirmava que iria resgatar a moralidade da gestão pública, começando pela escolha de sua equipe, que o ajudaria a governar Alenquer com ética e senso de responsabilidade.

Num discurso eloquente, firme e esperançoso, ratificou a importância da valorização de cada Secretário, para desempenhar funções dentro de seus conhecimentos e especificidades de parâmetros curriculares. A máquina pública será descentralizada dentro de todas as áreas de trabalho político-administrativo.

Vale ressaltar por oportuno que, os servidores públicos ressalvados no cargo de confiança, têm a absoluta aquiescência e aprovação do eleitorado, da mídia e das redes sociais. Partindo dessa premissa, aflora, reacende e vislumbra perspectiva da volta da decência, credibilidade, moralidade para com o dinheiro suado do contribuinte que presenciava o enriquecimento ilícito de políticos ímprobos e desqualificados, em salvas exceções, que já geriram o município de Alenquer

PAPAI NOEL EXISTE EM ALENQUER: Mantendo uma tradição de mais de duas décadas, o servidor público municipal e empresário NEGO DA CICLISTA, como carinhosamente é conhecido, mais uma vez proporcionou alegria e felicidade a centenas de crianças no dia de Natal. Detalhe, o mesmo se veste de Papai Noel, em frente de sua residência no Bairro do Aningal e distribui grandes quantidades de presentes à criançada. Esse gesto dignificante, singelo de altruísmo e amor, expressa no rosto de cada criança sentimento de alta estima. Oxalá, tal benevolência que desencadeia momento de emoção e felicidade, bem que deveria ser seguida por outras pessoas dotadas de sensibilidade. Parabéns meu amigo, a recompensa voltará em dobro do Papai do Céu. Acredite!

DESTAQUE DA SEMANA: Excepcionalmente nesta primeira edição do ano de 2017, nossa página tem a imensurável satisfação de destacar o contabilista João Coelho, popularmente conhecido por sua grande legião de amigos por João Contabilidade, na foto com as amigas Fernanda Ferreira e Marnie Ferreira, que vivenciaram momentos de êxtase na festa de réveillon. A virada de ano, do cidadão em foco, recebeu a proteção do Menino Jesus e foi recheada com ingrediente de realizações e esperanças. Nossa página enseja ao meu queridíssimo irmão de fé e camarada, que o ano que se inicia, possa lhe trazer muita luz, renovações e júbilos. Florindo não apenas sua vida, mas todos que lhes são caros. São nossos ardentes desejos!

LEGISLATIVO XIMANGO: Cumprindo preceitos constitucionais, a atual Câmara de vereadores do município de Alenquer elegeu o novo presidente da casa do povo. Portanto, a Mesa Diretora constituída ficou assim definida: Presidente: Beto Freire, vice-presidente: Diego Moreira, 1º secretário: Beto Vanzin e 2º Secretário: Marcelino Vidal (foto). Dessa forma, os entes irão presidir os trabalhos legislativos, do primeiro biênio. Não eximindo, por conseguinte, a função principal que é fiscalizar o erário público. É pertinente na oportunidade, parabenizá-los e desejá-los muita sorte nessa nova empreitada em suas respectivas vidas. Afinal, o povo que é o patrão dos políticos está de OLHO ABERTO. Quem avisa amigo é!