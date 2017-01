PREFEITO JURACI: “ALENQUER ESTÁ SOBREVIVENDO DEBAIXO DE ESCOMBROS”

Em um veículo de comunicação da região, o novo Prefeito do município de Alenquer, Juraci Estevam, aflorou de forma incisiva todas as situações caóticas que vem passando a municipalidade alenquerense. O referido gestor exaustivamente vem tornando público a destruição generalizada que os políticos levaram à Princesa do Surubiu.

Salienta o mandatário: “Os gargalos são muitos em todos os setores da máquina administrativa”. Na oportunidade, destacou duas situações, que há seu ver é de natureza moral. Ou seja, os débitos da Prefeitura para com os fornecedores e funcionalismo público municipal. Como também, dos funcionários, para com os comerciantes. Tal situação é alheia à vontade do Prefeito, dos trabalhadores e fornecedores.

No cômputo geral, frisa Juraci que, das mazelas que passa o município de Alenquer dá para atribuir que o mesmo está sobrevivendo debaixo de escombros.

“Neste contexto, de início de governo nem tudo será prioridade. Porém, não poderemos deixar de destacar que saúde, educação, infraestrutura e o saneamento das contas, são as nossas principais metas que teremos de equacionar o mais breve possível. Podemos dizer que saúde e educação, terão uma atenção redobrada, porque são secretarias de grande relevância. A infraestrutura é outro setor prioritário, principalmente nesta estação de inverno, cujas dificuldades de trabalho são duras realidades. Já que as estradas praticamente estão intrafegáveis com grandes quantidades de pontes quebradas. Na especificidade da área da saúde, vários casos de dengues já foram detectados por acúmulos de lixo. Os funcionários – ACS com baixa estima por atrasos de salários, falta de médicos, remédios e hipoclorito. Pois a falta de insumos e medicamentos preventivos podem combater as enfermidades na região de várzea. É um absurdo os ribeirinhos tomarem água contaminada tanto no inverno como no verão. No setor educacional as demandas são desastrosas. As escolas são insuficientes para atender o alunado. As existentes precisando de reformas, professores e transportes escolares. Em síntese, encontrei nossa cidade completamente destruída, mas se Deus quiser vamos reerguê-la. As perspectivas são boas por termos um povo hospitaleiro e ordeiro. Além de podermos contar com imensuráveis riquezas, tanto cultural como econômica. Em resumo, administrativamente, vamos fazer um enxugamento. Ou seja, reduzir o quadro de funcionários, já que a folha de pagamento está na cifra de 80%. Por determinação judicial vamos ter que deixar em 54%. Caso contrário, não teremos nossas prestações de contas aprovados pelos tribunais”, concluiu o prefeito de Alenquer.

DESTAQUE EM DOSE DUPLA: Orgulhosamente destacamos, nesta edição, uma dupla de valor imensurável no ponto de vista espiritual. No dia 21 de janeiro 2017, o comerciante membro da Renovação Carismática Católica, Levi Leite (foto), completa mais um ano de sua magnífica e triunfal existência. O homenageado juntamente com seu filho Rodrigo Leite de segunda a sexta, a partir das 18:00 horas realizam através das ondas sonoras da Rádio Ximango de Alenquer o programa gospel: JESUS AMA VOCÊ. Aos domingos a partir das 09:00 horas da manhã a missão da evangelização dar-se-á através de ensinamentos bíblicos, com orações e louvor, os quais são procedidos pelo sistema de televisão local SBT – TV MONTES CLAROS. Vale ressaltar que, os programas, tanto televisivo como rádio fone, são campeoníssimos em audiência. Assim sendo, exemplo dessa natureza deve ser seguido por outros cristãos. Isto é, colocar JESUS no coração das pessoas. Afinal, nesse momento de transformação da falta de paz na sociedade e nas famílias, onde os valores éticos, morais e religiosos estão invertidos, tais atitudes são imperiosas e louváveis. Por essa razão, jamais poderíamos deixar de parabenizá-los e exultá-los com desígnios da luz espiritual e glorificação na caminhada firme da fé.