PREFEITO ZÉ DA MARTA É EMPOSSADO PELA SEGUNDA VEZ EM CURUÁ

Num clima absolutamente de festa e união, os novos representantes do povo e gestores, do município de Curuá foram empossados. Como em todo território nacional, a referida posse deu-se no dia 1º de janeiro de 2017.

Nos discursos dos empossados para o Executivo e Legislativo, o que não faltou foi palavras de incentivo e promessas de dias melhores. Neste contexto, após todos os trâmites legais inerentes à Justiça Eleitoral e a recondução de Zé da Marta à Prefeitura municipal de Curuá, que novamente será administrada pelo mesmo.

Dessa forma, a partir de então, os destinos dos curuaense e as contas públicas da terrinha, nos próximos 4 anos, estão sob a responsabilidade, não somente do Prefeito, mas também de todos os vereadores e da população em pagar dos impostos devidos.

Sendo que, o primeiro mandatário por sua vez, terá a missão árdua e espinhosa de restabelecer a credibilitade das políticas públicas na sua concretude. Já os vereadores terão papel preponderante de: ser o porta-voz do povo, de aprovar os projetos de lei de interesse ao desenvolvimento econômico e financeiro do Município. Além de evidentemente fiscalizar com responabilidade o dinheiro do povo, que na sua essência clama por justiça social, decência e moralidade para com a coisa pública.

LEGISLATIVO ABARÉ: Com exceção de uma abstenção, oito vereadores do Poder Legislativo Curuaense recém-eleitos, votaram na chapa encabeçada pelo vereador Ziraldo Moraes – PMDB. Dessa forma a nova Mesa Diretora ficou assim definida: Presidente: Ziraldo Moraes, 1º Secretário: Nafitalle Lima e 2º Secretário: Francisca Pereira.

SAPUCAIANDO – VERSO POLITICANDO: A democracia incomoda, mas é salutar. A política por sua vez é uma caixa de surpresa e/ou uma incógnita complexa. Na regrinha geral, na vida pública, manda quem pode e obedece que tem muito juízo. Moral da história; Na sua essência, em se tratando da dinâmica e dos últimos resultados das eleições do Poder Legislativo Curuaense, confirma os resultados para escolha de presidente e Mesa Diretora. Isto é, a minoria vence a maioria. Ou seja, qualquer aprendiz em política, já sabia que o prefeito Zé da Marta, que no último pleito foi campeão de urna da história do Município ora mencionado, e que estrategicamente elegeu dois filhos que por mera coincidência tiveram o mesmo número de votos nas urnas, iria também, fazer com tranquilidade a presidência da Câmara.