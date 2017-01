Vitrine Social – Style News

** Marriage de Jessica e Matthew: Será no dia 10 de abril de 2017, às 18 horas, o casamento de Jessica Gillet e Matthew Bradshaw, a acontecer no The Lodge at Bridal Veil Falls e recepção no Spring Branch, Texas. Ela, filha de Mr. and Mrs Dwight Hall, Grace Malheiros Hall, e ele de Mr. and Mrs. William Bradshaw. Agradeço o convite, por sinal de muito bom gosto.

** Parabenizamos os aniversariantes de destaque: Aluízio Maciel, Arthuro José Maciel, Hilda Alencar (Portugal), Leonardo Sena, Fábio Barbosa, Dinha Rebelo, Manuela Pereira.

** O Pará começa o ano de 2017 como o maior produtor de cacau do Brasil.

** O Rainhas das Rainhas do Carnaval de Belém, será realizado dia 17 de fevereiro, no Hangar.

** O filme “Minha Mãe é uma Peça 2” já é um dos filmes mais vistos nos cinemas do Brasil, com recorde de bilheteria. Outro filme comentado das últimas semanas é o musical La La Land estrelado por Emma Stone e Ryan Gosling, com 14 indicações para o Oscar 2017, com a premiação acontecendo em 26 de fevereiro.

** Quatro adolescentes de Belém foram selecionadas para o balé Bolshoi (no Brasil), a escola brasileira do mais importante balé do mundo. Esta escola fica situada em Joinville (SC).

** O casal Sergio e Marlene Escher Furtado esteve em viagem por Foz de Iguaçu, de lá seguiram rumo ao Peru.

** A elegante sra. Fernanda Soares recebeu amigos restritos em seu agradável apartamento para um Chá, em volta da neta Maria Fernanda, filha de Ethel Soares.

** Jercyra do Vale recebeu amigos e familiares em sua bonita residência para almoço de festejos do aniversário de sua filha, Gina do Vale.

** O navio Quenn Victoria está atracado no Porto de Santarém, já quebrando recordes: além de ser o maior navio de todos os tempos a ancorar na Região Amazônica, a organização do cruzeiro pretende também conquistar o recorde de maior navio de extensão a cruzar os rios Amazonas, Tapajós, Rio Negro e Solimões.

**Brasileira Raissa Santana disputa o “Miss Universo” neste domingo, dia 29, às 22 horas, com transmissão ao vivo, da Rede Bandeirantes.

** Registramos com pesar o falecimento do ex-prefeito de Santarém, Ronaldo Campos.

Por: Jorge Serique