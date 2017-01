Arapixuna completa 1 ano como Distrito e Prefeito visita lugar para ouvir comunitários

A região do Arapixuna comemorou um ano de elevação à categoria de distrito neste domingo (29). Para acompanhar os festejos, o prefeito de Santarém Nélio Aguiar visitou a região acompanhado pelo vereador Emir Aguiar e assessores. Na ocasião, as lideranças comunitárias apresentaram quais as principais dificuldades no distrito e sugeriram assuntos que devem ser tratados com prioridade pela prefeitura.

Para os comunitários, o principal problema no distrito é referente à manutenção dos ramais. Segundo o representante da Associação de Moradores de Arapixuna, Adelson Imbiriba, a falta de infraestrutura dos ramais deixa muitas comunidades do distrito isoladas. “Em algumas comunidades não tem energia porque não tem ramal. Fizemos levantamento que o distrito tem 57 km de ramais e precisam ser melhorados para locomoção. Para ir para as últimas comunidades do distrito leva até 4 horas”, ressaltou.

O encontro foi aberto para os moradores colocarem quais as principais insatisfações. Entre os assuntos citados estavam: melhorias na educação, segurança, ampliação do posto de saúde, reparos na quadra de esportes, mais investimentos no microssistema de água, entre outros.

O prefeito Nélio Aguiar destacou a alegria de retornar à região e agradeceu os 2.367 votos de confiança vindos do distrito durante as eleições. Nélio reforçou que cada voto será devolvido aos moradores em forma de trabalho. “É apenas o primeiro mês de governo, mas quero estar junto com o povo ouvindo e dando atenção. Não governarei sozinho, mas junto com eles, ouvindo a população”.

Prezando pela transparência, Nélio informou aos moradores que recebeu o município com alguns pagamentos atrasados. “Só na saúde temos que pagar R$ 20 milhões e ainda falta remédio porque o fornecedor não recebeu e não quer entregar”, explicou. “Mas vamos nos organizar e conseguir, através de novos projetos, captar novos recursos para o município”, afirmou o prefeito.

Arapixuna se tornou distrito de Santarém oficialmente no dia 29 de janeiro de 2016. O projeto de lei que propôs a elevação da categoria foi aprovado pela Câmara de Vereadores em junho de 2015 e sancionado no mês seguinte do mesmo ano.

O distrito é composto por 31 comunidades. O acesso à região ocorre por meio fluvial. Saindo de Santarém, a viagem dura em média 30 minutos de lancha até a primeira comunidade.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS