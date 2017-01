Campanha de prevenção e combate a hanseníase começa nesta segunda-feira

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal De Saúde (Semsa), realiza no período de 30 de janeiro a 10 de fevereiro, a campanha de prevenção e combate a Hanseníase.

A Hanseníase é uma doença infecciosa que causa danos severos a nervos e à pele. A doença é contagiosa e demora de dois a cinco anos para os primeiros sintomas aparecerem. O portador da doença apresenta sinais e sintomas dermatológicos e neurológicos que facilitam o diagnóstico. Pode atingir crianças, adultos e idosos de todas as classes sociais, desde que tenham um contato intenso e prolongado com bacilo.

Durante o período da campanha, a busca ativa de casos suspeitos será intensificada, e em seguida os casos encaminhados a unidade básica de saúde para avaliação e definição do diagnóstico.

O dia “D” da campanha será no dia 3 de fevereiro, no Mercadão 2000, a partir de 8h. Este ano, o programa consultório na rua também fará a campanha com pessoas em situação de rua.

Serão ofertados os seguintes serviços:

– Atendimento médico;

– Atendimento de enfermagem;

– Realização de testes rápido de HIV e Sífilis;

– Avaliação de casos suspeitos de hanseníase;

– Educação em saúde;

– Aferição de PA e Glicemia

Médicos e enfermeiros da atenção básica de saúde, receberão durante a campanha, treinamento em avaliação de incapacidade física na Hanseníase.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS