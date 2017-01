Em 3 anos, Centro POP abordou 2 mil moradores de rua

Equipamento terá evento para comemorar aniversário nesta terça-feira (31).

O Centro de Referência Especializado para Atendimento à População em Situação de Rua, o Centro Pop Dom Lino Vombommel, ligado à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), completa 3 anos nesta terça-feira (31). Durante esse período, foram feitas 2.383 abordagens em rua. Seiscentas e uma pessoas foram cadastradas.

Contando com uma equipe de 16 pessoas, incluindo técnicos, psicólogos, assistente social, educador e pedagogo, o equipamento ofereceu alimentação, atendimentos psicológicos, educativos, além de serviços de saúde, cidadania e lazer, por meio de parcerias.

Das 601 pessoas cadastradas no Centro Pop, 11 foram incluídas no programa do governo federal “Minha Casa, Minha Vida”, 97 registradas no CadÚnico, 104 retomaram os estudos, 119 voltaram ao convívio familiar e 190 foram inseridas no mercado de trabalho.

A coordenadora do Centro Pop Bernadete Matias explica que muitas pessoas não eram de Santarém. “Passaram aqui buscando atendimento. Uma grande parte dessas pessoas é de migrantes, pessoas que circulam pela cidade, não são daqui e nem ficam aqui. Santarém é uma cidade que tem essa característica”.

O equipamento representa um espaço de referência para o convívio grupal, social e o desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito. O Centro Pop proporciona vivências para o alcance da autonomia, estimulando a organização, mobilização e participação social. Funciona num local de fácil acesso e acolhe de forma adequada os usuários. O ambiente físico é acolhedor e disponibiliza um espaço para realização de atendimentos individuais, familiares e em grupo, em condições de sigilo e privacidade. O equipamento também promove o acesso a espaços de guarda pertences, de higiene pessoal, alimentação e provisão de documentos. E ainda, o usuário pode usar o endereço do Centro Pop como referência.

O local possui duas salas de atendimento especializado, cautelaria, dois quartos de descanso, lavanderia, refeitório, área para realização de encontros e oficinas, cozinha, área externa para atividades, biblioteca com aproximadamente 1 mil livros. “É uma casa. É o que a gente procura mostrar. Eles também participam do cuidado com o espaço, da organização, manutenção. Procuramos a proposição de fortalecimento de vínculos, reconstrução da humanidade e desse projeto de saída de rua”, destacou Bernadete.

Uma programação para comemorar o aniversário do equipamento público será realizado na manhã desta terça-feira. “Junto com nossos usuários, estaremos aqui comemorando. Estaremos aqui com ciranda de artes, a banda do IFPA, e o grupo de dança Mistura de Carimbó, abrilhantando nossa festa”, concluiu a coordenadora.

O evento em comemoração ao aniversário do espaço inicia às 9h30. O Centro Pop fica na Travessa Moraes Sarmento, entre avenidas Presidente Vargas e Marechal Rondon, no bairro Santa Clara.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS