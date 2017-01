Final de semana sangrento com 7 mortes em Santarém

Duas pessoas foram vítimas fatais de acidente de trânsito e cinco vítimas de crime de homicídio. As ocorrências aconteceram desde madrugada de sábado (28) a madrugada de segunda-feira(30).

Trânsito: Os dois acidentes de trânsito aconteceram no sábado. Na comunidade de Volta Grande, na Rodovia Santarém/ Curuá-Una, um motorista que conduzia um veículo da marca Ford Escorte veio a óbito depois que colidiu com um caminhão tanque. A vítima chegou a ser encaminhada para o Pronto Socorro Municipal (PSM), porém, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

Outro acidente vitimou um motociclista em uma vicinal da comunidade de Cipual, que fica localizada as margens da BR-163. De acordo com informações, a moto se chocou com um trator, sendo que o motociclista morreu ainda no local do acidente.

Homicídios: No sábado foram registradas pelo menos 3 homicídios. Segundo informações, após confusão de um bar localizado próximo ao terminal rodoviário de Santarém, um homem foi baleado por um segurança que trabalhava no bar, socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros, foi encaminhado para o PSM, no entanto, acabou falecendo. Na grande área da Nova Republica, no bairro Vitória Régia, foi registrada mais uma morte do final sangrento em Santarém. Segundo relatos, um homem que estava bebendo em um bar foi alvejado com disparo de arma de fogo, socorrido pelo Samu, infelizmente acabou morrendo no PSM. A terceira morte do sábado(28) foi registrada na região do Arapiuns, na comunidade de São Pedro, quando um comunitário foi encontrado morto com golpes de faca e tiro dentro da própria casa.

No domingo (29) dois homicídios foram registrados. Moradores do Jardim Santarém, viveram momentos de pânico, quando um ex-presidiário foi baleado em possível acerto de contas. A vítima chegou a ser encaminhada para o PSM, mas acabou evoluindo a óbito. Já na madrugada de segunda-feira(30), um homem foi morto a tiros no momento em que estava comprando cigarros em posto de combustível, localizado na avenida Magalhães Barata.

RG 15 / O Impacto