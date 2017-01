Ônibus invade residência após motorista tentar evitar acidente de trânsito

De acordo com informações, o ônibus da empresa Viação TransAzevedo, que faz linha para o bairro da Floresta, percorria a Travessa Rosa Passos, no bairro do Santíssimo, na tarde desta segunda-feira (30), quando uma motocicleta do tipo cinquentinha, cor preta, que trafegava na Avenida Tropical avançou a preferencial. Para não colidir de frente com a motocicleta, o condutor do ônibus desviou, e acabou por atingir parcialmente uma residência.

Mesmo com manobra do ônibus, não foi possível evitar o choque, e duas mulheres que estavam na motocicleta acabaram atingidas, sendo que além de escoriações, a motociclista teve um dedo decepado.

RG 15 / O Impacto