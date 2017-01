Prefeitura e governo do Estado ajustam parceria

Prefeito Nélio Aguiar e o titular da Semtur, Adenauer Góes, reuniram em Santarém.

Na manhã desta segunda-feira (30), o Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, e o titular da Secretaria de Estado de Turismo do Pará (Semtur), Adenauer Góes, estiveram reunidos para tratar sobre a continuação de projetos de fomento ao turismo, que dependem da parceria do Governo do Estado para serem efetivados.

O secretário, no início da reunião, se colocou à disposição do Governo Municipal para fazer uma parceria que traga para Santarém projetos importantes. “Quero inicialmente demonstrar meu desejo em aproximar a Secretaria de Estado de Turismo, com o Governo Municipal para que esta gestão possa ter sucesso nas ações de implantação de projetos importantes na região. Faremos o que for preciso para contribuir com esta administração”, destacou.

O Secretário de Estado apresentou os projetos que já estão com os recursos em negociação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), aguardando a liberação para execução das obras. De acordo com Adenauer Góes, os Projetos estão parados por causa de dificuldades fiscais. Segundo ele, alguns ajustes foram feitos, mas não se avançou muito por conta do início da crise econômica. A boa notícia é que o Prodetur já sinalizou que vai investir nos pólos turísticos do Pará o montante de R$ 31 milhões de reais, sendo que 50% serão para o pólo Marajó, 35% para o pólo Tapajós e os outros 15% para o pólo Belém.

Dentre os projetos para o pólo Tapajós estão: melhoria das condições da PA-457- Rodovia Everaldo Martins, que consiste na implantação de acostamento, ciclovia, sinalização e ampliação, e esgotamento sanitário para a vila balneária de Alter do Chão.

O Secretário apresentou ainda, outros projetos que deverão dar prosseguimento em Santarém, como o Porto Hidroviário, com um montante definido de R$ 57 milhões; R$ 3 milhões para a construção do porto de Santana do Tapará; e a conclusão da Escola Politécnica de Santarém.

Adenauer anunciou o interesse da construção de um Hotel Ciência, na divisa dos municípios de Santarém e Belterra, que contribuirá para o estudo científico na região. Ele informou que este recurso, no valor de 200 mil dólares, já está disponível.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, se disponibilizou em verificar uma área para a construção deste importante investimento na área da pesquisa. “Sabemos da importância de um investimento como este na nossa região e solicitaremos aos nossos técnicos que verifiquem uma área, de acordo com as orientações do Secretário de Estado para implantação deste Hotel Ciência”.

O projeto tem a parceria da Organização de Desenvolvimento (AmaBrasil).

Na reunião, o Secretário Municipal de Turismo, Pablo Barrudada, solicitou esclarecimentos sobre a solicitação que foi feita pela Prefeitura de Santarém, por meio da Semtur, sobre o quinto termo aditivo para dar andamento à construção de Balsas com banheiros para a utilização na praia de Alter do Chão.

Ao final da reunião, o secretário de Turismo do Estado entregou ao Prefeito Nélio Aguiar as placas do “QR Code do Turismo do Pará”, fazendo o lançamento oficial em Santarém desta ferramenta tecnológica que vai permitir que turistas tenham acesso às informações da região pelo celular. As placas com o código serão colocadas em pontos turísticos de Santarém.

O Prefeito Nélio Aguiar solicitou ainda ao Secretário de Estado o empenho para o estudo da viabilidade da abertura de créditos via Banpará, para que os donos de barracas de Alter do Chão possam construir as barracas de acordo com o padrão apresentado ano passado para o Governo do Estado, bem como a redução das tarifas aéreas, que ainda são muito altas, em comparação com outros destinos no País.

TRECHO DA TRAVESSA JOSÉ AGOSTINHO É INTERDITADO

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), esteve na manhã desta segunda-feira (30), no bairro Santíssimo, na Travessa Professor José Agostinho com Avenida Brasília, para verificar a situação da via.

Depois de verificar o trecho, o secretário de Infraestrutura, Daniel Simões, junto com a equipe técnica da secretaria, constatou que um lacre se rompeu estourando a tubulação próximo ao Campo do Norte. “Percorremos toda a Avenida Brasília, e percebemos que um tubo coletor da drenagem foi lacrado para não passar nenhum material e esse lacre rompeu. Nossa equipe vai retirar a manilha (tubo de concreto utilizado na captação e transporte de esgoto sanitário) que está danificada, lacrar o tubo e vamos recompor o asfalto para dar viabilidade na rua”, explicou.

Para garantir a segurança de motoristas e pedestres, enquanto o trabalho estiver sendo executado, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) continuará com a interdição no trecho.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS