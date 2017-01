Presidente do STF homologa delações da Odebrecht e mantém sigilo

Carmen Lúcia diz que material será encaminhado para a Procuradoria-Geral da República.

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, homologou a delação de 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht. Mas manteve o sigilo do teor dos depoimentos. Cármen Lúcia pôde tomar essa decisão, porque o tribunal está de recesso. Nesse período, cabe à presidente do STF tomar decisões urgentes.

A delação faz parte dos processos da Operação Lava-Jato. O relator era o ministro Teori Zavascki, morto em 19 de janeiro num acidente aéreo. Não foi escolhido ainda um novo relator.

Fonte: O Globo