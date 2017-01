São Raimundo vence fora de casa e São Francisco decepciona

Atacante Bilau marcou o gol da vitória do Pantera sobre o Águia de Marabá.

Os dois times de Santarém (São Raimundo e São Francisco) começaram suas jornadas de maneira oposta no Campeonato Paraense deste ano. O Pantera Negra jogou fora de casa e venceu seu adversário pelo placar de 1 x 0. Já o Leão Azul santareno perdeu dentro de casa para o Pinheirense pelo placar de 2 x 1. As duas partidas foram realizadas no domingo.

JOGO DO SÃO RAIMUNDO: No Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA), Águia e São Raimundo iniciaram suas jornadas no Campeonato Paraense 2017. Em campo, porém, o Pantera levou a melhor e venceu fora de casa pelo placar mínimo.

O jogo foi equilibrado na maioria do tempo. Tanto que a bola só resolveu entrar no final da partida. Aos 44 minutos do segundo tempo, o atacante Bilau mostrou faro de gol para colocar a única bola na rede que decretou a vitória do time santareno.

Na próxima rodada, o São Raimundo vai enfrentar o Castanhal, na Cidade Modelo, na terça-feira (31). No dia 1, em Cametá, o Águia visitará o Mapará.

PINHEIRENSE VENCE O SÃO FRANCISCO NO BARBALHÃO

Finalizando a primeira rodada do Campeonato Paraense, São Francisco e Pinheirense duelaram no Estádio Jader Barbalho, em Santarém. O Leão Mocorongo não conseguiu segurar o General da Vila e perdeu a primeira em casa.

O Pinheirense começou dominando e logo abriu o placar, aos 22 minutos do primeiro tempo, com o meia Endy. O empate do São Francisco chegou com Fábio Paulista. O time de Icoaraci sacramentou a vitória com gol de Biolay. 2 x 1.

Pela segunda rodada, o Pinheirense manda jogo contra o Clube do Remo, na quarta-feira (1), enquanto o São Francisco joga mais uma no Barbalhão, dessa vez contra o Paragominas.

Fonte: RG 15/O Impacto e DOL