Seminário discute políticas indígenas de educação e cultura

Evento acontece nos dias 30 e 31 deste mês, no auditório da Unidade Amazônia, da Ufopa.

Nos dias 30 e 31 de janeiro acontece o Seminário “Ações para política indígena: educação e cultura” no Auditório da Unidade Amazônia, na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). O evento é fruto da parceria entre a Pró-Reitoria de Gestão Estudantil, através da Diretoria de Ações Afirmativas (DAA/PROGES), e o Grupo Consciência Indígena (GCI).

A programação conta com mesas-redondas, relatos de experiência e atividades culturais. Na terça-feira, 31, às 8h30, será realizada uma assembleia para discutir demandas e metas da educação escolar indígena da região com a participação de representantes do poder público.

A participação é aberta a todos os interessados e não é necessária inscrição prévia. Serão emitidos certificados aos participantes com carga horária de 16 horas.

PROGRAMAÇÃO

Dia 30/01/17

8:00 às 8:30 – Ritual de abertura com Paulinho Borari

8:30 às 12:00 – MESA 1 – Movimento indígena e conjuntura política atual (8:30 às 10:00)

Componentes: João, Hélia, Edgar, Auricélia, Curupinim, Margareth e Mila (a confirmar)

MESA 2 – Educação Indígena e Educação Escolar Indígena (10:00 às 12:00)

Componentes: Iara, Poró, Geraldo, Alene, Gedeão, Edivan e Luciene (a confirmar)

14:00 às 18:00 – Troca de saberes e experiências pedagógicas (Nheengatu e Notório Saber)

Componentes: Suely, Joel, Rosilda, Enaldo, Manoel de Nazaré, Elícia, Leucilene, Rita, Silvânia, Nilda, entre outros

18:00 às 19:00 – Atividades culturais

Exposições e apresentações indígenas com os alunos do curso de Nheengatu

DIA 31/01/17

8:00 às 8:30 – Cantoria – Nheengatu

8:30 às 12:00 – Assembleia: “Demandas e metas para a melhoria da Educação Escolar Indígena na região”

– Propostas para continuidade do curso de Nheengatu

– Propostas para a reformulação da matriz curricular da Educação Escolar Indígena. (Nheengatu e Notório Saber apenas como projeto na escola?)

– Desafios na formação continuada de professores Indígenas

– Como era a escola antes e como é agora? Reflexões e ações sobre a transformação na escola quando ela se torna indígena

Componentes: Todos os participantes e representantes do poder público

14:00 às 18:00 – Palestra de encerramento: “Vivências e experiências indígenas no Alto Rio Negro/AM”

Componentes: Miguel Baniwa, Maria Baniwa e Celina Baré

18:00 às 19:00 – Exposições e apresentações indígenas com os alunos do curso de Nheengatu

Ritual de encerramento

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Ufopa