Após realização de vistoria pelos militares do Grupo Tático Operacional(GTO), em uma cela do Pavilhão 2, no Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura, comunidade de Cucurunã, foi averiguado a existência de um túnel. No local, pelo menos 12 detentos cumpriam pena.

RG 15/ O Impacto