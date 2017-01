Assaltantes promovem terror no Mararu

A terça-feira, 31, último dia do mês de janeiro, amanheceu violenta. Um assalto com reféns aconteceu na periferia de Santarém. Segundo informações, cerca de três homens armados após praticarem um assalto fugiram em disparada e invadiram uma residência localizada na Rua Costa e Silva, no bairro do Mararu.

A Polícia Militar cercou o local, um dos bandidos conseguiram fugir pelo mato, sendo que o mesmo foi baleado pela Polícia. Outros dois continuaram dentro da residência, mantendo pessoas reféns. A Polícia após uma negociação, conseguiu fazer com que os dois bandidos se entregassem. Depois de uma busca pelo matagal, a Polícia encontrou o bandido que havia fugido. O mesmo não resistiu ao ferimento da bala e foi a óbito dentro do matagal. Seu corpo foi levado para o IML.

OUTRO ASSALTO: Também nesta terça-feira, por volta das 6:20 horas, um outro assalto aconteceu na Rua Paulo Maranhão. Um morador que trabalha na cantina de uma escola infantil às proximidades da Avenida Magalhães Barata, foi dominado por dois assaltantes quando saia de sua casa para a escola. Dominado, o homem abriu a casa onde estava a esposa grávida, e mais dois filhos. Os vizinhos ouviram o pedido de socorro e foram para o local. Os bandidos fugiram e levaram jóias.

Fonte: RG 15/O Impacto