Prefeito reúne com CPH em Belém para tratar sobre construção de terminais hidroviários em Santarém

O prefeito de Santarém Nélio Aguiar reuniu nesta terça-feira (31), em Belém, com o diretor da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH), Abraão Benassuly, para tratar sobre a construção de dois Terminais Hidroviários no município. O valor da obra gira em torno de R$ 60 milhões.

O recurso para o projeto está garantido e foi aprovado no fim de 2016 na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), por meio de uma operação de crédito. “Só está faltando o Governo do Estado assinar com a Caixa Econômica esse empréstimo. O projeto executivo já está pronto. A área já está preparada e reservada. Serão dois Terminais Hidroviários: um vai ser na antiga Tecejuta e outro será no Porto de Santana, na comunidade Santana do Tapará, onde encosta a balsa que faz linha Santarém/Monte alegre”, afirmou o prefeito Nélio.

Assim que for assinado o empréstimo da Caixa com o Governo do Estado a obra será licitada. Acredita-se que até o mês de abril já esteja concluído o processo de licitação. Após esse processo, virá a ordem de serviço para dar início a obra. A previsão é que a execução do projeto ocorra num prazo de 18 meses.

