Prefeitura recebe Ideflor e firma parceria para o Município

Coordenador do Ideflor foi recebido pelo vice-prefeito José Maria Tapajós.

A Prefeitura Municipal de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), recebeu na segunda-feira (30), representantes do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Pará) para tratar sobre as parcerias para o Município.

Segundo o coordenador regional do Ideflor-Pará, Murilo Cunha, nos próximos dias a região deverá ganhar 11 viveiros florestais produzidos em São Paulo, dos quais quatro permanecem em Santarém. “Essa é uma reunião para conhecer e alinhar projetos. Nós temos uma frustração nos projetos de arborização em Santarém, a gente precisa facilitar o plano de arborização municipal e paisagismo”, enfatizou o coordenador.

Para o secretário interino de Agricultura e Pesca, vice-prefeito José Maria Tapajós, essas parcerias promovem o desenvolvimento. “Toda organização é necessária. Nós estamos aqui para buscar viabilizar o desenvolvimento. Santarém necessita de um plano de arborização e creio que será uma parceria muito benéfica a todos”, complementou o secretário.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS