Semtras vai retomar abordagens a pessoas em situação de rua para acompanhamento no Centro POP

Vice-prefeito José Maria Tapajós e secretária Celsa Brito durante evento no Centro POP.

A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) deve ampliar as abordagens a pessoas em situação de rua em Santarém para posterior acompanhamento no Centro de Referência Especializado em Atendimento à População de Rua, o Centro POP Dom Lino Vombommel.

De acordo com a secretária titular da Semtras, Celsa Brito, o serviço está reduzido. “Estamos conversando com a coordenação e com as colaboradoras do equipamento. Estamos entrando numa nova gestão, construindo juntos essa ampliação. O atendimento reduziu bastante, reduziram a abordagem na rua. Vamos fazer retornar essas pessoas que saíram, o fluxo da casa. Retornar essa abordagem na rua para convidar as pessoas para virem”, explicou.

A população de rua não pode ser obrigada a ser atendida pelo Centro POP. Daí a importância dessas abordagens para explicação sobre a necessidade visando a aceitação. “O equipamento não pode trazer o usuário. Ele tem que vir por vontade própria, do seu desejo de estar aqui, onde ele pode lavar sua roupa, se alimentar, descansar”, destacou a secretária Celsa Brito.

O equipamento público completou 3 nesta terça-feira (31). Durante esse período, foram feitas 2.383 abordagens em rua. Grande parte dessas pessoas era de outras cidades e estava transitando por Santarém. Desse total, 601 pessoas foram cadastradas no Centro POP, 11 foram incluídas no programa do governo federal “Minha Casa, Minha Vida”, 97 registradas no CadÚnico, 104 retomaram os estudos, 119 voltaram ao convívio familiar e 190 foram inseridas no mercado de trabalho.

O guardador de carros Edson Repolho, 31 anos, foi um dos primeiros a serem atendidos pelo equipamento público. “Sou bem atendido, tiraram meus documentos que eu não tinha. Eu era viciado em drogas, agora não sou mais, declarou.

Francisco Lucas chegou ao Centro POP há três meses. Ele conta que morava na rua. Com a ajuda que recebeu no local, conta que já sente a diferença e espera recuperar a vida aos poucos. “Hoje eu sou uma pessoa feliz. É lutar para ter respeito e dignidade”, comemorou.

O equipamento representa um espaço de referência para o convívio grupal, social e o desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito. O Centro POP proporciona vivências para o alcance da autonomia, estimulando a organização, mobilização e participação social. Funciona num local de fácil acesso e acolhe de forma adequada os usuários. O ambiente físico é acolhedor e disponibiliza um espaço para realização de atendimentos individuais, familiares e em grupo, em condições de sigilo e privacidade. O equipamento também promove o acesso a espaços de guarda pertences, de higiene pessoal, alimentação e provisão de documentos. E ainda, o usuário pode usar o endereço do Centro POP como referência.

O local possui duas salas de atendimento especializado, cautelaria, dois quartos de descanso, lavanderia, refeitório, área para realização de encontros e oficinas, cozinha, área externa para atividades e biblioteca com aproximadamente 1 mil livros.

Contando com uma equipe de 16 pessoas, incluindo técnicos, psicólogos, assistente social, educador e pedagogo, o equipamento oferece alimentação, atendimentos psicológicos, educativos, além de serviços de saúde, cidadania e lazer, por meio de parcerias. “Esperamos que, em breve, a gente possa retomar o número de atendimentos que a gente já tinha e que, nesse fim de ano foi diminuindo. Termos uma equipe de abordagem de rua ampliada, até porque é uma cidade de migrantes, de trânsito. As pessoas passam muito aqui e às vezes ficam”, afirmou a coordenadora do Centro POP, Bernadete Mathias.

Na manhã desta terça, houve uma programação para os usuários em comemoração ao aniversário do local, com música, danças e apresentações teatrais. O prefeito em exercício, José Maria Tapajós, também esteve presente.

O Centro Pop fica na Travessa Moraes Sarmento, entre avenidas Presidente Vargas e Marechal Rondon, no bairro Santa Clara.

AGENTES DE DESENVOLVIMENTO RECEBEM CAPACITAÇÃO

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Tecnologia (Semdec), promoveu na segunda (30) e nesta terça-feira (31), uma capacitação para agentes de desenvolvimento do setor de microcrédito. A capacitação aconteceu em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O treinamento foi para manter os agentes atualizados com relação aos eixos da lei geral que são garantidos a Micro Empreendedores Individuais (MEI) e Micro Empresários. Agente de desenvolvimento, Micro Empreendedor Individual, Compras Governamentais e Desburocratização foram os temas tratados na capacitação.

Segundo a chefe da divisão de microcrédito sustentável, Rosilene Andrade, a capacitação dos agentes de desenvolvimento faz com que os profissionais fiquem mais aptos a passarem informações aos Micro Empreendedores Individuais e Micro Empresários, ajudando no fortalecimento dos empreendimentos que geram renda e contribuem de forma significativa com o município. “O MEI possui assim como as micro e pequenas empresas tratamento diferenciado, garantido pela lei geral, e quando eles são orientados, capacitados, os seus empreendimentos são fortalecidos. Com o fortalecimento do seu empreendimento essas micro e pequenas empresas contribuem de forma significativa para o desenvolvimento sustentável, aumenta a base de formalização das empresas e essas empresas conseguem se organizar para gerar emprego e renda e fortalecer toda uma cadeia produtiva”, concluiu.

Outra capacitação também voltada para os agentes deve acontecer no dia 14 de fevereiro. Será uma oficina sobre contas públicas, cujo tratamento, de acordo com a lei geral, é diferenciado para participação nos processos de licitação das Micro e Pequenas Empresas.

PREFEITURA REALIZA FORMATURA DE ALUNOS DO PROJOVEM CAMPO

A Prefeitura de Santarém realiza nesta sexta-feira, 3 de fevereiro, às 19h30, no Clube Toca da Raposa, região do Curuai, no Lago Grande, a formatura de 21 alunos. O curso, que teve duração de 24 meses, formou alunos no ensino fundamental e na qualificação profissional inicial de agricultura familiar.

O programa é executado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com o Governo Federal. Os alunos matriculados têm aulas teóricas e práticas desenvolvendo trabalhos da agricultura familiar junto à comunidade.

De acordo com a coordenadora municipal do Projovem Campo, Elzanira Valentim, o objetivo do programa é aumentar o grau de escolaridade, em ensino fundamental integrado a qualificação social e profissional para jovens da zona rural, com faixa etária entre 18 a 29 anos, que não concluíram o ensino fundamental.

As escolas municipais Sansão Bento Lourido, localizada no Curuai, na região do Lago Grande, Santo Antônio, situada na Comunidade Igarapé Açu e Nossa Senhora de Nazaré, localizada na comunidade Pindorama, são atendidas pelo programa.

PREFEITURA COMEÇA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

A Prefeitura de Santarém, por meio da Divisão de Atendimento ao Educando, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), começou na segunda-feira (30), a distribuição de merenda escolar para 41 escolas da rede municipal de ensino, que ficam localizadas na região de várzea nas comunidades Ituqui, Tapará e Aritapera.

Foram entregues em torno de 1.900 toneladas de alimentos, entre eles: arroz, feijão, farinha de mandioca, farinha de tapioca, açúcar, biscoito, leite em pó, charque, sardinha, salsicha, macarrão, achocolatado, leite de coco, tempero completo, óleo e outros. Produtos suficientes para atender os primeiros 20 dias do ano letivo de 2017.

A partir da próxima segunda-feira (06/02) será a vez das escolas da zona urbana receberem a merenda escolar com itens compostos de produtos industrializados e também os alimentos provenientes da agricultura familiar, como hortaliças, frutas e legumes.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS