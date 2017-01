Ufopa abre vaga para professor substituto na área de Modelagem Atmosférica

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) publicou na segunda-feira, 30, o edital nº 06/2017 de processo seletivo para contratação de professor substituto para o Instituto de Engenharia e Geociências (IEG), no Campus de Santarém. Será ofertada uma vaga na área de Modelagem Atmosférica com regime de 40 horas semanais. A remuneração varia de acordo com a titulação, podendo ser de R$ 3.985,89 a R$ 4.667,12, já incluído o auxílio alimentação.

As inscrições de candidatos com título de mestre devem ser realizadas no período de 30 de janeiro a 3 de fevereiro no endereço eletrônico https://wwwufopa.edu.br/concursos/. Não haverá pagamento de taxas de inscrição. Caso não haja homologação de inscrições, haverá reabertura para candidatos com especialização, no período de 13 a 17 de fevereiro.

A avaliação será constituída de prova escrita, prova didática e julgamento de títulos, aplicada no período de 20 a 22 de janeiro ou 8 a 10 de março na Unidade Tapajós, localizada na Rua Vera Paz, no Bairro Salé.

O contrato terá o prazo de um ano, podendo ser prorrogado por até dois anos. Candidatos que já tenham sido contratados sob o regime da Lei nº 8.745/1993 podem concorrer desde que o contrato anterior tenha sido encerrado 24 meses antes da nova contratação.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascomo/Ufopa