Calouro morre durante comemoração de vestibular

Geone Silva acabara de realizar o sonho e iria cursar pedagogia após sete anos de tentativas.

O estudante Geone Natalino Azevedo Silva, de 29 anos, que há sete tentava uma vaga para a universidade, não resistiu a emoção e morreu no dia em que conseguiu realizar o sonho de entrar para a faculdade. Um ataque cardíaco pôs fim à vida do rapaz.

O fato ocorreu por volta do meio-dia desta terça-feira (31), na cidade de Soure, arquipélago do Marajó, no Pará, em meio a comemoração da aprovação do estudante no curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Segundo informações de amigos do jovem, que comemoravam juntos a aprovação, Geone era cardiopata. O mau súbito que levou o rapaz a morte ocorreu em frente ao cursinho que frequentavam, também em Souré.

O estado de emoção e euforia, somado a provável ingestão de bebida alcoólica e a anomalia cardíaca podem ter sido determinante para o óbito.

Testemunhas contaram que após muita comemoração, o jovem caiu no chão e cerca de 10 minutos depois foi levado de carro ao hospital Menino Deus, onde foi atendido por médicos que sem sucesso tentaram reanimá-lo.

Geone iria cursar Pedagogia no Campus XIX, de Salvaterra.

Comoção

Nas redes sociais, muitos moradores de Soure e de outras localidades estão lamentando a fatalidade. Várias mensagens destacam a morte ter ocorrido em um momento de tamanha felicidade.

O corpo de Geone será velado na residência da família e o sepultamento deve ocorrer nesta quarta-feira (1º), no cemitério municipal da cidade.

Fonte: Com informações de Dário Pedrosa/Diário do Pará