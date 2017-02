Celpa intensifica melhorias no fornecimento de energia na zona rural de Itaituba

Celpa vem desenvolvendo várias ações de melhorias para atender as famílias que moram na zona rural do município de Itaituba, Oeste do Pará. Nessa época, quando as chuvas intensificam, o fornecimento de energia pode sofrer com os danos causados pelos fortes ventos da região, causando interrupções indesejadas.

A Celpa preocupada em manter o fornecimento de energia as famílias que moram na zona rural, afastadas da cidade, realizou 33 quilômetros de Roço, retirando vegetação que passa pela rede elétrica, um dos grandes causadores de interrupções, instalou

03 Cruzetas (Mudança de estrutura) para deixar a estrutura mais firme, 07 vãos de rede, com a finalidade de deixar a rede mais segura e cabos nivelados.

Além de garantir a população rural equipes técnicas do Serviço de Rede e fiscais para dar apoio às emergências, para que as famílias possam ter energia com qualidade e segurança.

Nessa primeira etapa de melhorias, foram beneficiadas as comunidades

Brasília Legal, Barreiras,Sem terra 1 e 2, Curiteca.

De acordo com o Líder da Área de Serviços de Rede, em Itaituba, Guilherme Ramos, durante todo o mês de fevereiro, os técnicos estarão realizando as ações para que mais comunidades recebam os serviços.

A Celpa reforça também, que possui vários canais de atendimento, disponíveis para que o cliente entre em contato com a concessionária. O aplicativo, que pode ser baixado no play store do celular, as redes sociais, através do facebook/@celpa Oficial, site www.celpa.com.br e 0800 091 01 96.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Celpa