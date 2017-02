Deputado Márcio Miranda é empossado presidente da Alepa pela terceira vez

Uma Sessão Solene histórica marcou a posse de Márcio Miranda pelo terceiro biênio consecutivo como presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Foi na manhã desta quarta-feira (01/02), no plenário Newton Miranda, na sede do Poder Legislativo, em Belém. O momento é histórico no Parlamento do Pará porque essa é a primeira vez que um deputado é eleito presidente do Poder Legislativo por três mandatos consecutivos.

Também tomou posse a nova Mesa Diretora, eleita no dia 06 de dezembro de 2016, que tem na sua composição os deputados: Cilene Couto (1ª vice-presidente), Miro Sanova (2º vice-presidente), Cássio Andrade (1º secretário), Fernando Coimbra (2º secretário), Airton Faleiro (3º secretário) e Soldado Tércio (4º secretário). A Mesa foi escolhida, em dezembro, por 30 dos 32 deputados presentes.

O trabalho consolidado na gestão do deputado Márcio Miranda e os desafios diante do atual cenário político nacional ganharam destaque no discurso de posse do parlamentar, que tem o trabalho pautado no diálogo e transparência. “Generosidade é a palavra que eu definiria esse momento. Graças a Deus houve um nível de compreensão dos deputados, que entenderam que as transformações que nós fizemos – e fizemos juntos – vieram ao encontro do anseio da sociedade, que pede que se retire privilégios, que se mantenha a porta aberta, que se faça itinerante, que se faça a recepção dos diversos segmentos. E tudo isso foi feito cortando na própria carne, benefícios de deputados, cortando despesas e inovando. E tudo isso em consenso com todo o Parlamento, o que culminou na nossa reeleição”, disse Márcio Miranda.

O presidente também falou sobre os desafios da nova gestão. “O nosso desafio é contribuir junto com o Parlamento, junto com o Executivo para esse momento crítico da vida nacional, entendendo que todos nós temos responsabilidades grandes e que temos que estar juntos. Ou unimos e tentamos falar a mesma linguagem para dar o retorno a sociedade ou muitos vão se incumbir pelas condições próprias da modernidade, dos avanços exigidos e de novas políticas públicas”, destacou o presidente.

A sessão contou com a presença do Chefe da Casa Civil, José Magale, que falou em nome do Poder Executivo paraense. “Esse Parlamento faz história e faz história a partir do seu desejo, da sua vontade, da sua iniciativa, sem interferência de ninguém. Esse foi o desejo do próprio Parlamento. Pela forma correta, serena e responsável desta Casa, foi possível garantir a continuidade de mais uma gestão que entende os interesses da sociedade”, disse.

A posse da Mesa Diretora contou com a presença de diversas autoridades de todo o Pará. Compuseram a mesa oficial, o presidente do Tribunal de Justiça do Pará, desembargador Ricardo Nunes; o Promotor de Justiça Mário Sampaio Neto; e os presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, Lourdes Lima e Daniel Lavareda, respectivamente.

